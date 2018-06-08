吃米客製化 HOLA現碾米新鮮健康

2018-06-08

〔記者凃盈如／台北報導〕HOLA全台9家門市即日起推出「免費現碾米服務」，可將糙米現碾成三分、五分、七分的胚芽米，吃米也可以客製化，精選五款台灣一等好米，皆為最新一期收成的米、2週內脫殼處理，且非混米，是台灣單一品種米，以新鮮、可現買現碾的訴求，讓消費者體會米飯在舌尖的香甜口感與營養健康。

HOLA指出，米飯從糙米、胚芽米到白米，差異在碾米（磨除）程度，糙米周圍覆蓋米糠層，碾去米糠層留下胚芽，即為胚芽米；若再碾除胚芽 ，剩下的胚乳即為白米，營養價值隨之遞減，但由於糙米口感較於粗獷，許多人並不習慣全數食用糙米。現代人在重視米飯口感之餘，還要吃得健康，於是HOLA推出「免費現碾米服務」，為消費者兼顧米飯的口感與營養，將碾米程度分為三分（磨除30%）、五分（磨除50%）與七分（磨除70%），消費者於HOLA購入糙米後，即可享有免費碾米服務，相較難以下嚥的糙米，不同比例碾除後的新鮮胚芽米，好吃又健康，消費者也可以依照自己的喜好與習慣，循序漸進，提高糙米比例。

本次HOLA推出5款米，從香鑽米、越光米、鹿鳴米、馥米到池上米，除了新鮮掛保證，每款口感皆異，譬如馥米就是米界的台灣之光，2016年新加坡廚藝賽台灣代表隊指定用米，是得獎常勝軍；鹿鳴米為台版越光米，由台大農藝系與臺南農業改良場合作育成，適合製作台式滷肉飯，可嘗到粒粒分明的口感。每包米規格1.5公斤，HOLA即日起至7月4日推出任選兩包399元， 單包價格為219至299元。