設計師瘋世足 鞋力搞創意─LV與Dior Homme男裝總監 點出足球運動美 衣著鞋款精品級時尚

2018-06-08

〔記者方惠宗／台北報導〕2018 FIFA世界盃足球賽即將開踢，法國精品Louis Vuitton與Dior Homme現任男裝設計總監、Virgil Abloh與Kim Jones與分別接受Nike旗下品牌NikeLab之邀，各自以不同角度詮釋足球所帶來的時尚啟發。Kim Jones打造Nike×Kim Jones「FOOTBALL REDESIGNED」（為足球再造），而Virgil Abloh則以其創辦的奢華潮牌Off-White為名，設計出Nike×Off-White「FOOTBALL, MON AMOUR」（摯愛足球）系列，難得一見兩大王牌設計師同時玩味「足球的真諦」。

在比賽前將運動服與休閒服裝混搭，一路聽著嘻哈音樂趕去參加中學的足球比賽，是Abloh在學生時代對足球最深刻的回憶。Abloh說：「無論是足球這個詞本身，還是足球的悠久歷史，從審美角度來看，都有其獨特之處。歐洲俱樂部隊球衣胸前的贊助商Logo時常帶給我靈感。在設計這一系列過程中，那些各式各樣精美的印刷體實在是太漂亮了。」Flyknit Zoom Fly鞋款顯然是該系列的靈感來源，「我總希望能在球鞋觸球的位置設計點什麼。因此，我在鞋上畫了一個點；在你踢球的一瞬間，腳、眼協調能力是唯一可能產生誤差的部分，而這就是該系列的最初的構想。」Abloh表示，這一系列跑鞋模仿了球場上真實的感受，如此便能在潛意識中時刻保持訓練激情。

另一方面，Kim Jones則是在前衛時尚的剪裁與運動科技的碰撞中尋找靈感，並將Nike Mercurial系列足球鞋的外觀融合個人最愛的3個Nike系列，包括Footscape、Vandal以及 Air Max 97，Kim Jones說：「在一雙運動鞋中結合三個系列的設計是對龐克文化的最好致敬。」