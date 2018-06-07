〈二合一價差小〉空氣清淨除濕機 都會居家主流

2018-06-07

記者吳佩樺／台北報導

雖然今年梅雨季創19年來最晚到記錄，但因應空氣汙染議題討論度高，除濕結合空氣清淨功能的二合一機種躍升熱銷主流。

聲寶表示：「台灣除濕機市場年銷量約有20萬台，但銷售情形深受下雨天數影響，若當年下雨天數過多，甚至有可能出現2倍成長。另隨著國人對於空氣汙染的關注度不斷提高，愈來愈多家庭出現空氣清淨機的需求，但因都會居住坪數有限，沒有空間擺放太多台機器，因此除濕兼具空氣清淨的複合式家電備受青睞。」

小幅價差 直接升級一機多用

PChome 24h購物指出：「觀察今年1月至5月，單功能除濕機的銷量對照去年同期並無明顯提升，但空氣清淨除濕機卻多了2成，商品數也增加3成。若以同一品牌、同一容量類似機型，單純除濕機和空氣清淨除濕機的價格差距約3千至5千元，小幅價差讓不少民眾傾向直接升級一機多用。」

高階款 配備HEPA濾網、PM2.5顯示燈

空氣汙染影響健康，近幾年最受關切的汙染指標是PM2.5細懸浮微粒，生活中存在許多PM2.5的威脅，例如廚房油煙。觀察目前市場上的空氣清淨除濕機，多為日除濕力10公升以上，高階款趨勢配備HEPA濾網以及PM2.5顯示燈，透過燈號能即時了解空氣品質。

主要品牌 Panasonic、三菱、Sharp、聲寶

根據燦坤、全國電子、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網五大通路今年1月至5月空氣清淨除濕機銷售調查，綜合而言雖然以日系品牌最熱銷，但國產聲寶搶市的動作也很積極，價格約萬元左右就能入手，是平價的好選擇。

日系熱賣機型包括Panasonic F-Y20EH、三菱MJ-EV250HM-TW、Sharp DW-H10FT-W。其中又以Panasonic F-Y20EH銷售表現最突出，主因在於功能齊全，不只擁有日除濕力10公升，同時加入HEPA濾網和PM2.5顯示燈，售價約1.3萬元，堪稱相當實惠。

新1級能效 省電3成

採購建議部分，除了注重使用坪數和除濕、空氣清淨效能，空氣清淨除濕機因使用時間長，特別要注意產品能效，今年新機強調新1級能效，比過去省電3成至4成。

《通路推薦機種》

Panasonic F-Y20EH PM2.5顯示燈

日除濕力10公升。配置HEPA濾網，搭配升級nanoe X奈米水離子技術，對抗PM2.5。機身具有PM2.5和異味顯示燈，透過燈號清楚可知空氣品質。加入智慧乾衣，衣物乾了就會停止運轉。限時售價12,800元，燦坤快3網路商城。

Panasonic F-Y32EH 手機遠端操控

日除濕力16公升。跟F-Y20EH同樣主打nanoe X奈米水離子技術、HEPA濾網、PM2.5顯示燈。另支援手機遠端操控，回家前遇到下雨，可先利用手機啟動家中除濕機，等回到家就有乾爽的環境。售價18,410元，PChome 24h購物。

聲寶AD-W724P 三機一體

日除濕力12公升。除濕、清淨、烘衣三機一體。淨化空氣主要是透過PICO PURE水離子技術，設置PICO PURE獨立鍵。強調10項防護設計，例如電源主機板為不燃材質外殼。售價10,490元，全國電子。

Sharp DW-H10FT-W 自動淨化空氣

日除濕力10.5公升。提供濕度設定、衣物乾燥、連續除濕、空氣清淨4大模式。具備HEPA濾網以及Plasmacluster自動除菌離子技術。內建空氣感測器，在空氣清淨模式下會自動調節風量。售價12,900元，Yahoo奇摩購物中心。

三菱MJ-EV250HM-TW 三重除濕系統

日除濕力24.8公升。採用三重除濕系統，在傳統的冷凝器+蒸發器二重式構造中多加1個副冷凝器，讓除濕力大幅提升，卻又能符合新1級能效。搭載PM2.5濾網，濾網面積比舊機型增大193%。售價27,900元，全國電子。

3M FD-A90W 廣角出風

日除濕力9.5公升。採用3D立體160度廣角出風設計，具備高除濕效率，用來乾衣亦十分實用。當不除濕時，能獨立開啟空氣清淨功能，設置3段風速。售價12,900元，Yahoo奇摩購物中心。

日立UDP-LV100 超省電運轉

日除濕力6公升。兼具除濕、加濕、空氣清淨功能，搭載HEPA濾網。內建省電模式，強調相較於一般的自動運轉，耗電量最大節省24%。另一特色是超靜音，急速風量時52分貝，最低僅14分貝。售價28,405元，momo購物網。

飛利浦DE5207 自動除濕

日除濕力13公升。具備自動除濕、連續除濕、乾衣、空氣清淨模式。設置4段式空氣品質顯示燈。提供5段濕度控制、5段風速。9小時預約關機，每小時1段。售價19,888元，飛利浦官方直購體驗店。

ARKDAN DHY-GA18P 智慧模式切換

日除濕力18公升。外型為時尚鏡面材質、超大風口設計。主打AIE智慧模式，不須手動，機器會自動選擇除濕或清淨功能，可透過機身燈號顯示空氣品質，例如綠燈代表良好。搭載HEPA濾網。售價17,490元，e-Payless百利市購物中心。

備註：價格或有更動，以通路為準。

圖片提供／燦坤、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、全國電子、momo購物網、聲寶、Panasonic