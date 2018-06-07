(2018世足賽)掀(日韓旗艦4K電視)大戰 新機門檻降2萬

2018-06-07

記者吳佩樺／台北報導

2018世足賽下週6月14日開踢，帶動高畫質大電視需求，日韓大廠包括Panasonic、Sony、三星和LG新代4K旗艦電視自上月陸續在台亮相，整體市場顯得更加熱絡！

今年依舊呈現「OLED」對尬「QLED」；LG、Panasonic、Sony為OLED電視陣營，三星照樣擁抱QLED電視。不過LG全新OLED電視例如W8、E8系列，7月才會在台發表，先以同屬高階定位的奈米4K系列打頭陣搶市。

降低價格 同尺寸變便宜 向下延伸

因應競爭，今年堪稱來到頂級電視的價格「甜蜜點」，同尺寸入手門檻比去年低，實是「升級又降價」。以三星QLED電視來說，去年55吋上市價最低89,900元，今年只要69,900元，新機直降20,000元，但規格進化。

此外，引進尺寸全面「向下延伸」，讓旗艦價格更親民化，有助普及；最大仍有至88吋。LG奈米4K電視去年最小為55吋，今年新增49吋，39,900元就能買得到；Panasonic 2018年OLED電視，除了原有的65吋，再多了55吋，一樣是為了符合大眾價格的考量。

搶攻高階 日系品牌強化日本製

為搶攻高階客群，日系Sony和Panasonic均強打「日本製」。Sony表示：「台灣民眾對於「日本製電視」的愛好度始終很高，因此今年引進15款日本製新機，占比高達6成。」

Panasonic亦指出：「去年日本製電視銷售相較前年成長高達2倍之多。今年共推出7款日本製機型，囊括75吋至49吋。」

今年旗艦電視焦點除了高畫質、大尺寸，因應居家美學，薄型化機身還要強調壁掛超貼合牆壁，其中三星QLED電視首度開發變色龍模式，讓電視跟牆壁彷彿融為一體。此外，智慧平台再進化，像LG奈米4K電視可用中文聲控進行網頁搜尋，免動手、只要「動動口」就好。

【三星QLED 變色龍電視】

三星2018年QLED量子電視包含Q9F、Q8C、Q7F系列，共55吋至88吋，其中以Q9F最為旗艦。全系列最低69,900元，門檻比去年低，最高要價799,900元，可以買一台車子。

首度開發變色龍模式，讓電視和牆面彷彿融合為一體。必須先透過手機專用App偵測牆壁的顏色或圖案，完成偵測後就能套用到電視畫面上，在沒觀看電視時，讓電視猶如牆壁的一部分，提升居家美學。不過電視的實體邊框還是看得見。

【LG奈米4K 免4萬入手】

雖然LG 2018年OLED電視7月才會在台發表，但不缺席此波旗艦電視大戰，先以新代奈米4K電視打頭陣，優點是擁有更加寬廣的可視角，強調即使從側面觀看電視也不會影響畫質。

今年奈米4K電視陣容更龐大，涵蓋SK8500、SK8000、UK7500三大系列，除了55吋、65吋，新增49吋，降低門檻在40,000元以下，最高109,000元。此外，全面升級Dolby Atoms杜比全景聲，支援業界最多的4規HDR，涵蓋Dolby Vision、HDR 10 Pro、HLG Pro、Advanced Technicolor HDR。

【Sony A8F 螢幕就是喇叭】

Sony A8F為OLED電視，推出55吋、65吋，預計7月在台上市，售價未定。與一般電視的喇叭不同，跟上代同樣主打平面聲場技術，電視背後設有2組制動器，螢幕能透過振動發出聲音，搭配重低音喇叭，讓音效更具立體和震撼感。

延續採用X1進階版處理器，增進畫質。另主打HDR分區精準強化技術，可針對個別物體調整，讓所見影像愈加真實。採用Android智慧平台。

【Panasonic FZ1000 進階6原色】

比起去年，Panasonic 2018年OLED電視擴大至FZ1000、FZ950二系列，共55吋、65吋和三款機型，預計8月在台上市，售價未定。其中FZ1000主打Dynamic Blade Speaker揚聲器，提供40瓦中高音輸出、40瓦中低音系統，大幅強化音質的臨場和環繞感。

此外，採用進階6原色顯像技術和專業的3D色彩管理系統，除了傳統紅、藍、綠，再多了紫、黃、青，無論亮度高低，皆能精準呈現顏色和層次。

圖片提供／三星、LG、Sony、Panasonic