生活居家美學 織品妝點北非風情

2018-06-07

〔記者林欣若／台北報導〕選品店初衣食午（onefifteen）以獨特時尚品味蒐羅世界各地設計師作品，除了服裝，也將觸角延伸至生活品味，今年夏季初衣食午以時尚設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）在北非摩洛哥的生活為藍圖，引進各式色彩豐富的織毯和精緻的白金屬器具，為居家生活妝點熱鬧的北非風情。

每個摩洛哥家庭都會有織毯，透過不同顏色、設計、形式、意義的摩洛哥編織毯藝術，可以了解柏柏爾族婦女的傳統文化，初衣食午引進的Azilal Rug織毯以白底加上彩色的幾何，菱形、放射狀線條，簡約又抽象的表達自然環境的美；Boucherouite是利用回收的紗線、舊布或是剩餘的棉、羊毛料製作出色彩斑斕的地毯；Wool Rug為羊毛的植物染地毯，最常見的地毯融入紅色與精緻幾何對稱圖案，呈現出充滿神秘的異國風情。

白金屬由是由錫、鎳、鉛所組成，在摩洛哥，純白色、象牙白、奶油白等各式各樣的白都代表著純潔、虔誠和善良，因此居民喜歡各種由白金屬打造的器具，白金屬茶盤可以放置在摩洛哥手工凳子上當作茶几，也可以隨意放在摩洛哥地毯或是與傳統的編織籃一起擺放，成為生活家飾最具風格的擺飾，白金屬燈具有著複雜的細節與紋理，這些美麗的金屬雕花切口在燭光的照射之下，讓黑夜幻化出萬花筒般的光芒。