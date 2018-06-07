世界首創 宇舶打造柚木腕錶

2018-06-07

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士頂級製錶商宇舶（Hublot）在義大利卡布里島（Isola di Capri）的蔚藍海岸宇舶專賣店發表一款以帆船慣用材質：柚木、以及宇舶專利「皇金」製成錶殼的Big Bang Unico Italia Independent柚木腕錶，結合了創新科技與傳統柚木，開創腕錶設計新領域。

宇舶Big Bang Unico Italia Independent柚木腕錶設計靈感來自品牌大使、同時也義大利時尚品牌Italia Independent創辦人拉波‧埃爾坎（Lapo Elkann）對航海世界的熱情與珍貴回憶。拉波表示：「從我有記憶以來，航海一直是我人生中的一部分。我曾經花了許多時間在地中海航行，例如我們現在所在的卡布里島，甚至遠及巴西外海。」拉波提到，由於外祖父吉亞尼‧阿涅利（Gianni Agnelli，1921～2003）對於遊艇的熱愛，讓他從小參與不可思議的航海旅程。

這款腕錶設計將吉亞尼‧阿涅利遊艇風格元素展現於Big Bang Unico計時碼錶的基礎上，錶殼閃耀著溫暖的金色光澤。錶款配有兩條錶帶。第一條設計靈感來自帆船製材的凱夫特複合碳纖維，並結合橡膠材質。第二條則是具有條紋的黃橙色橡膠錶帶。這款腕錶採用宇舶革命性的「One Click」單鍵快拆式錶帶系統，兩條錶帶能快速輕鬆更換。同時搭配一款Italia Independent太陽眼鏡，其框架正如同這款腕錶的錶殼採用柚木材質。

拉波已故的外祖父吉亞尼‧阿涅利是飛雅特集團前董座，一手打造義大利最負名望的阿涅利家族；吉亞尼熱愛航海運動，成立義大利第一支帆船隊Azzurra，贏得美洲盃帆船賽冠軍。