KIEHL’S咖啡週年慶 獨家限量餐點

2018-06-06

〔記者邱巧貞／台北報導〕來自紐約的經典保養潮牌KIEHL’S契爾氏去年於台北信義新光三越A11館開設全球第一間KIEHL’S COFFEE HOUSE，將紐約原汁原味的甜點與創新飲品呈現給台灣消費者，像是被網友譽為全台北最好吃的「起士蛋糕」、道地紐約人最愛的「紅絲絨杯子蛋糕」和口感酥脆的「小甜餅布朗尼」皆是店內最受歡迎的甜點。

在來台滿一週年之際，KIEHL’S COFFEE HOUSE將於6/8至7/31日推出多項限量活動，包含限量餐點、限量周邊產品以及KIEHL’S快閃咖啡館巡迴北、中、南據點。

今年，KIEHL’S特別與紐約布魯克林知名烘培坊研發團隊共同發想推出3組限量套餐，包含以KIEHL’S經典產品「金盞花」作為主題，結合道地台灣美食「雞蛋仔」的「金盞花明星套餐」；以及以紅絲絨杯子蛋糕搭配覆盆子草莓氣泡飲，口感酸酸甜甜的「紐約經典套餐」；還有以夏日蔚藍海灘為概念的「涼夏繽紛套餐」，結合最受歡迎的紐約起士蛋糕與全新設計的蝶豆花柚子氣泡飲，漂亮的藍色漸層造型超吸睛。而3款限量套餐皆分別搭配贈送KIEHL’S經典產品迷你版以及環保杯套，十分划算。

此外，KIEHL’S COFFEE HOUSE特地推出限定周邊產品「一週年限量版馬克杯」與「一週年環保杯組」，希望提倡消費者一同愛護地球、落實環境保護。