華碩全球首款AI雙螢幕筆電 明年上市

2018-06-06

〔記者吳佩樺／台北報導〕2018台北國際電腦展Computex今（6）日進入第二天，展期至6月9日結束。台灣二大電腦大廠華碩、宏碁互別苗頭；華碩亮相全球首款AI雙螢幕筆電Project Precog，宏碁另闢電競嘉年華拼場。

華碩新品火力猛烈，不只打造旗下首款「怪獸級」電競手機ROG Phone，筆電方面亦話題十足，包括全球首款AI雙螢幕Project Precog以及ZenBook Pro系列將觸控板變成「第二觸控螢幕ScreenPad」。不過前者Project Precog現階段僅為概念機，明年才會量產，主打智能觸控，例如可依據手指放置處自動調整鍵盤位置。

另一下半年在台上市的華碩新代ZenBook Pro系列，共14、15.6吋，最大賣點是開發ScreenPad觸控板，概念雖然類似蘋果MacBook Pro的TouchBar，但二者實際應用不太相同。

蘋果TouchBar主要是用來輔助螢幕的快捷操作，像調整音量、螢幕亮度，華碩則是將一整塊觸控板變成ScreenPad，採用了5.5吋Full HD IPS彩色螢幕，不用靠大螢幕就能獨立操作，內建計算機、音樂播放器等功能。且能延伸大螢幕互動，支援Microsoft Word、Excel、PowerPoint與YouTube，例如開啟PowerPoint，在ScreenPad上能進行簡單編輯。未來也會讓ScreenPad整合連結手機。

此外，華碩同步發表VivoWatch BP穿戴式血壓監測器，訴求15秒測量血壓值。

宏碁則將Computex展場擴展至台北信義香堤大道廣場，舉辦電競嘉年華，全面展示5月底在美國紐約發表的Predator電競新品，涵蓋Predator Orion 5000、Predator Orion 3000桌機和Predator Helios 500、Predator Helios 300筆電等，開放一般民眾體驗。