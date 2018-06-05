華碩首款電競手機 對戰台北電腦展─VAIO筆電重返台灣 輕巧多色7月上市

〔記者吳佩樺／台北報導〕2018台北國際電腦展Computex今（5）日登場，最大亮點之一是好久不見的VAIO筆電重返台灣。此外，華碩首款電競手機ROG Phone亮相。
提到VAIO，相信很多「Sony粉」並不陌生。VAIO原為Sony旗下的筆電品牌，不過隨著2014年Sony出售VAIO，台灣近幾年都看不到VAIO身影。香港新創公司Nexstgo宣布取得日本VAIO株式會社授權，主導VAIO重新進軍台灣，其它亞洲市場包括香港、澳門、馬來西亞、新加坡等地亦有布局。
VAIO回歸台灣首推二款S11、S13，7月開賣。11.3吋S11和13吋S13外型跟以前沒有太大的差異，主打輕巧，重量分別0.85公斤和1.07公斤；S11上蓋採用碳纖維材質，S13為鎂合金，皆兼具高耐用度。其中S11推出黑、銀灰、咖啡、櫻花粉、白多達5色。售價尚未公布。
華碩昨日亦搶先發表品牌首款6吋ROG Phone電競手機，先前網路爆料功能幾乎全中。最大特色是GameCool 3D均溫板冷卻系統，搭配外掛可拆式AeroActive Cooler空氣動力風扇，大幅增進散熱。
華碩ROG Phone機身背面的ROG圖騰可自行更改燈光顏色，十分酷炫。手機左側加入連接埠，用處除了連接配件，一邊充電玩遊戲時不會被線路干擾。右側機身模擬類似遊戲手把的L、R操控鍵概念，讓玩遊戲更方便。
華碩ROG Phone預計下半年在台上市。擴充配件豐富，例如雙螢幕遊戲手把TwinView Dock、可延伸手機遊戲畫面到桌機的Mobile Desktop Dock、適用於大螢幕遊戲的Gamevice手把以及透過11ad WiFi能將手機畫面無線傳輸到大螢幕的WiGig Dock。擴充配件應會以選購方式推出。