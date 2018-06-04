德法轎旅車小改款-2

2018-06-04

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【小改款全面改用雙離合器變速系統】

BMW 220i Active Tourer

BMW 2系列Active Tourer轎旅車（以下簡稱AT）自2014年問世迄今，已在全球創下可觀的銷售數字，今年初推出小改款新車，5月中旬正式於國內發表上市。

本文試駕的主角220i AT，搭載原廠代號B48的2.0升TwinPower Turbo直4引擎，最大馬力輸出為192匹，從1,350轉即可產生峰值為28.6公斤米的扭力高原；與該引擎搭配的是Steptronic運動化7速雙離合器自手排系統，能提供效能絕佳的動力傳輸表現。此外，還標配Start／Stop引擎自動啟閉系統，對改善油耗也有直接的貢獻，同時不致影響行車的順暢感。

220i AT一開上路即展現不俗的加速性能，原廠數據其0～100公里／時加速可在7.4秒達成，極速可達222公里／時，以講求實用的轎旅車來說，已算是飛毛腿等級。試駕車上加價選配了18吋胎圈組，路面回饋頗為硬朗紮實，蹬到窟窿時的震顛感也不會太硬，操控起來十分明快俐落。儘管車身不低，但高速過彎時的車身側傾抑制良好，擁有超乎預期的駕乘表現。

2系列AT的儀表控台維持著BMW一貫以駕駛人中心的設計基調，中控台與下方中船座都微微向駕駛人傾斜，方便駕駛人判讀使用，小改款換上新一代iDrive系統介面（ID6），並標配6.5吋中控顯示幕。

2系列AT有著大面積的前檔玻璃設計，提供車內乘員開闊的視野與明亮的採光，較高的坐姿設定便於上下車，轎旅車買家最重視的空間效益也規劃得相當精實。Comfort Access免鑰匙系統包含尾門感應式啟閉功能為本車標配，車主即使手提重物，也能以單腳感應開啟尾門。BMW總代理汎德公司將220i AT小改款開出177萬起跳的車價，對講求實用與駕駛樂趣的轎旅車買家肯定很有說服力。