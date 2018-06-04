德法轎旅車小改款-1

2018-06-04

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【主動安全輔助科技全面升級】

Citroën C4 Picasso BlueHDi

Citroën C4 Picasso轎旅車在歐洲市場向來擁有極佳的風評，現行車款以PSA集團下EMP2模組化平台所打造，去年底台北世界新車大展總代理寶嘉聯合導入了小改款的C4 Picasso，除了車頭風貌稍有改變外，並新增多項主動安全與駕駛輔助科技，提供消費者更全面的行車保障。

現階段國內引進的C4 Picasso搭載1.6升BlueHDi共軌柴油Turbo引擎，可輸出120匹最大馬力與30.6公斤米峰值扭力，結合換檔平順的EAT6 6速手自排變速系統，讓動力效能獲得理想的發揮。

這具柴油引擎的扭力輸出充沛飽滿，油門反應輕盈直接，驅策起來頗負快意。根據原廠提供的性能數據，C4 Picasso BlueHDi自排車的0～100公里／時加速需時11.2秒，極速可達188公里／時；經濟部能源局公告的歐規平均油耗每公升柴油可跑22.1公里，達到此排氣量等級最佳的1級能源效率。

坐進車艙，本車擁有視覺開闊的全景式前擋風玻璃，加上大面積的全景式玻璃車頂（全車系標配），車艙的視野與採光格外開闊明亮。後座3張獨立座椅（可個別調整前後位置與椅背傾斜角度），能搭配兩張前座椅後面的餐桌板來使用，機能性還算不錯；若將3張獨立後座椅的椅背完全攤平，最大置物空間可擴充至1,851公升。

小改款新增Vision 360度環景視野駐車輔助系統，同時還加入了SLI速率掃描辨識系統、ISA智慧型速率調整、HBA智慧型遠近燈切換系統、LKA車道維持係、DAA駕駛注意力警示、ASB主動式緊急煞車輔助系統、FCW前方車距警示系統等駕駛輔助功能。Citroën總代理寶嘉聯合將C4 Picasso BlueHDi小改款規劃為Design 360、Design+ 360、Premium 360、Premium Pack 360和Premium Pack+ 360共5個等級的車型，價格帶介於139.8～158.8萬。