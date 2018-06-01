《2018米蘭家具展》Louis Vuitton─旅。居。想像力。

2018-06-01

記者凃盈如／專題報導

Louis Vuitton於2012年開啟Objets Nomades系列，延續Louis Vuitton打造精美旅行用品的傳統，此後，這系列便成為與世界最知名的設計師合作發揮創意、設計出以旅行為靈感的旅行物件場域。2018年米蘭家具展，Louis Vuitton於會外展展出此系列，包含十餘組國際設計名師，如Humberto與Fernando Campana、Atelier Oï、Patricia Urquiola及Marcel Wanders之傑作。Objets Nomades系列目前共有25件作品，種類包括吊床、帆布躺椅、搖椅與折凳，每件作品都淋漓盡致地表現設計師詮釋旅行的想像力、工匠展現皮革之美的本領，以及豐富的形式與可能性。

譬如，今年新加入的香港設計師傅厚民André Fu的「絲帶舞椅Ribbon Dance Chair」，就是張可兩人對坐，充滿雕塑感的雙人沙發，優雅而立體的線條搭配皮革扶手，如流暢的彩帶舞，凝住了時間；Campana兄弟「藍紫紅色Bomboca沙發」，則從雲朵與波提且利畫作《維納斯的誕生》蚌殼汲取靈感，以8個多層泡棉沙發墊，似拼圖組合，是一舒適的沙發，可坐1或2人，讓人感覺彷彿坐在雲朵上。另有Marcel Wanders摩登的Malletage菱格設計皮革搖椅；以及India Mahdavi來自護身符靈感打造的游牧邊桌。

圖片提供／HERMÈS 、Louis Vuitton