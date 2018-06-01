《2018米蘭家具展》HERMÈS─當馬術戀上生活藝術

2018-06-01

記者凃盈如／專題報導

法國精品HERMÈS（愛馬仕）在展示物件方面的功力向來獨樹一格，2018年米蘭家具展（Salone del Mobile）依然是愛馬仕大顯身手的場域，品牌從摩洛哥運來15萬片彩色磚瓷，在米蘭La Permanente美術館內，打造七個以藍、紅、黃、綠、赭……為主色調的房間，整座美術館彷彿一個魔幻小街區，反射在不同顏色瓷磚牆面上的狀態，色彩交錯，光影雜沓，每個小房間都是一個展間，擺放在展間內的工藝品，都是每個故事的起源，除了大玩光影遊戲之外，也巧妙地透過每一個物件的陳設，羅織了故事情節，是劇場效果十足的展示空間。

以製作馬具起家的法國精品HERMÈS，不僅是引領時尚的佼佼者，當品牌擴及居家生活後，也十分精彩，作品與其追求傳統工藝又實用創新的理念一脈相承，今年推出的多款嶄新作品，可見其細膩的品味與豐富文化內涵。

Équipages d’Hermès系列的Bouchon椅凳，皮革經剪裁後以馬鞍針縫法固定，並進行拋光處理，椅凳架構採用軟木製作而成，輕巧方便移動，是居家空間亮點。Vice-versa邊桌的設計，無既定擺放方向，可隨興擺置在合適的空間，以皮革包覆的抽屜，兩側皆可開啟，當梳妝台、床邊邊桌，都展現雋永日常。Karumi 座椅，揉合喀什米爾羊絨以及羊毛與棉混紡材質的手工刺繡，獨樹一格。質地輕盈的竹製結構，與格子花呢上的精準線條輝映，而花呢的色彩搭配，出自藝術家 Nigel Peake之手。

THE OBJECTS OF OBJECTS系列，則有4件新作︰VIS-À-VIS項鍊座的設計靈感取材自Émile Hermès系列的馬軛調整工具；PHI天然楓木與漆木收納盒，則是珠寶飾品與文具的最佳歸宿；DROIT FIL絲巾收納盒則重新詮釋了縫紉盒的經典形象；Attrape-rêves掛飾不僅有捕夢意象，更能用來懸掛圍巾、領帶與照片等。

圖片提供／HERMÈS 、Louis Vuitton