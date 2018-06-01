《2018米蘭家具展》Bottega Veneta─Intrecciato織紋vs.沒有桌腳的餐桌

2018-06-01

記者凃盈如／專題報導

Bottega Veneta Home參加了多年米蘭家具展，今年推出全新家居系列，於Via Borgospesso 5的Bottega Veneta家居專門店展示，今年新品加入較生動、別致有趣的元素，由創意總監Tomas Maier親自規劃整體展示空間。

Tomas Maier與義大利珠寶設計師Osanna Visconti di Modrone共同打造全新2018年家居系列，為本次亮點，這次是繼2016年推出的青銅桌組後，Maier第二次與Visconti di Modrone合作，本次推出三款圓柱燈，皆在青銅表面以脫蠟工藝呈現品牌的辨識性Intrecciato織紋。這些新品在今年年初，品牌曾於紐約麥迪遜大道Maison開幕時搶先曝光，透過公寓（The Apartment）的創新概念，於建築的最上層樓面陳列Bottega Veneta家具、家飾，並由Maier規劃擺放藝術品與書籍搭配。

此外，Tomas Maier將個人喜好融入新作，如打造黑白大理石8-Arches圓桌，獨特的造型竟是因為他厭倦桌腳，不喜歡入座後總是會撞到膝蓋的感受，因此設計了一張「沒有桌腳的餐桌」。 此外，本次在座椅方面也延伸出新品，如全新的BV Tre座椅系列，推出一款明亮的迷霧白，而Rudi沙發則有了流蘇墜飾，顯得更柔情浪漫，在在以獨特的細節、新色、材質，持續展現品牌魅力。

圖片提供／Bottega Veneta、ARMANI／CASA、明日聚落