《2018米蘭家具展》ARMANI／CASA ─魔幻彩度vs.輕盈飄浮感

2018-06-01

記者凃盈如／專題報導

每年家具界的重頭戲「米蘭家具展」（Salone del Mobile）已於日前落幕，最新的設計家具、名流雲集，看不完的新品和靈感在整座城市流竄，即便是以時尚品牌自居的一線精品，也不斷將自家品牌的精湛工藝注入家居空間，看義大利精品如何透過物件，闡釋對空間的獨到見解。

時尚不僅在穿衣美學展現，而是將對美感的、藝術的品味帶入生活。

Armani是最早將居家生活與精品結合的品牌，他在2000年創立ARMANI／CASA，家具、服飾，喜歡以印花、刺繡展現東方文化帶來的神秘感，作品也展現了洗練的線條與材質，擅長運用天然材質，以精緻的表面收邊表現細膩的觸覺，而非專注造型變化所帶來的驚喜，品牌透過細節低調展現巧思與工藝，而且每年不斷針對工藝再進化，展現Giorgio Armani的野心，是許多品味人士的最愛。

「如果建築是為設置對稱性的空間而打造有影響力的解決方案，那麼我的工作就是憑藉我的審美意識，將這些展現出來。」 這是Armani先生今年對於ARMANI／CASA新品的設計概念。在他心中，家具就是空間中的微建築，且今年Armani藉由顏色、材質、表面處理的方式，為家具帶來魔幻的彩度與輕盈的飄浮感，令人耳目一新。

Armani今年玩轉「都市與自然的維度」，在全新的ARMANI／CASA系列中，以不同材質的複雜組合，及源自花園靈感的秘密色彩，大膽使用紅、綠、靛藍、油綠色塊，更將實木與有機玻璃結合，讓玻璃的透明度與實木的穩固質感形成對比，如源自棋盤靈感的Net咖啡桌、Nilo方形咖啡矮桌等單品，就展現了此工藝，以輕盈的材質，演繹視覺張力。

圖片提供／Bottega Veneta、ARMANI／CASA、明日聚落