精緻居家美學 廚房浴室優雅配件

2018-06-01

〔記者凃盈如／台北報導〕廚房、衛浴的水龍頭，除了提供更先進的功能性，也展現更細緻的居家美學。隨著生活型態的改變，越來越多人於居家設計開放式廚房，將餐廳與廚房規畫於同一空間，增加與親人的互動性。德國精品廚衛品牌hansgrohe廚房系列，進化廚房水龍頭，滿足更多元的使用需求。最新推出的Metris Select廚房龍頭，可於水槽邊緣設置直覺性的開關按鍵，讓人更便利操作，不但身高低的小朋友也可以輕鬆使用，大人在烹飪時也可更優雅不慌亂。

此外，含有基本款、高腳轉動出水嘴及拉出式噴嘴三種選擇的Talis Select S，龍頭纖細、風格獨特，可以滿足不同的廚房使用需求；Focus系列龍頭則能依需求轉動，最大幅度可達360度，且備有鉻色和不鏽鋼二種材質，消費者可根據自家廚房烤箱、冰箱乃至於配件的顏色挑選合適的材質。每款商品皆能進一步搭配多種尺寸廚房水槽，提供更具時尚感的高機能廚房。

同為德國大廠，GROHE則針對衛浴，推出適合孩童的GROHE Rainshower Flowers「花語蓮蓬頭」，造型如花綻放的繽紛多彩，尤其吸引寶寶注意力；獨創的夢幻花灑技術創造出如自然雨淋般的柔和出水，呵護肌膚，而貼心的防燙科技，也讓孩子在浴室中的安全更無虞。此外，GROHE Smart Control全新發表的進化版本，將原本的一體式淋浴組，延伸出分離埋壁式淋浴主機、頭灑與外蓋，圓形雙噴射頭灑，能同時享受振奮噴射水柱與舒緩淋浴的體驗。GROHE即日起至2018年7月31日推出商品優惠，凡購買新品Smart Control埋壁式頂級淋浴系統，即可獲得限量夏日特別回饋GROHE Essentials精緻配件5件組。