油布夾克聯名T 復古騎士精神

2018-06-01

〔記者方惠宗／台北報導〕迎接夏天，英國百年品牌Barbour以其支線商標「Barbour International」與英國重機傳奇老牌Norton聯名合作推出2018夏季限定T-shirt，炎夏之際無須機車夾克也能展現從容率性的騎士精神。

創立於1894年的Barbour以防風防水油布夾克聞名，深受英國王室喜愛，旗下支線Barbour International自1936年問世以來，更是以重機形象與機能奠定名號，本季與歷史悠久的英國重機品牌、創立於1898年的Norton合作設計短袖T-shirt。迎接夏季，款式以透氣舒適、高延展性的針織透氣布料製作，並於T-shirt上以英倫復古的「Café Racer」速寫重現騎士文化，彰顯寫意自由的精神樣貌。

另外，日本設計團隊「The Wonderful! design works.」（簡稱WDW）與日本複合式潮流教主BEAMS台灣分公司BEAMS TAIWAN聯名合作，推出3款WDW台灣限定T-shirt；由BEAMS TAIWAN員工參與設計，提出代表台灣的象徵，最後將品牌人氣公仔「Wonder Bear」融合珍珠奶茶、小籠包等在地元素設計成T-shirt圖案，對遠在外地的人，或來訪台灣的朋友們來說，亦成了勾勒台灣印象的超萌紀念。