〈在地美味〉端午飄香

2018-05-31

記者凃盈如／台北報導

端午佳節將近，為搶攻逐年成長的端節送禮商機，飯店除了請廚藝團隊以高檔食材入餡，也推出多款以寶島食材為主的在地粽，要讓大家聯絡感情，也品嚐台灣風土的美好滋味！

客家粽

新東陽今年推出「鹹豬肉粽」以及「梅干扣肉粽」，「鹹豬肉粽」嚴選黑豬五花肉製成，以遵循古法拌炒的客家油蔥酥，讓帶有鹹香味的每一粒米飯，吮指回味；「梅干扣肉粽」則以客家菜中的經典手路菜為發想，讓滷得入味的五花肉配上帶酸味的梅干菜，於肉粽中加入獨特風味，絕妙滋味讓人驚豔。

北部粽

君悅酒店的「台式北部粽」，使用國產長糯米泡水2小時後瀝乾蒸煮30分鐘，隨後加入由蒜頭、蔥、薑與特殊配方滷製而成的國產五花肉、栗子、花生、鹹蛋黃、整顆瑤柱及台灣香菇等傳統北部粽佐料，包入粽葉後再蒸煮30分鐘，粽葉打開後，可感受香氣十足、 Q彈滑潤的經典寶島風味。

晶華酒店的「綠竹筍鮮肉粽」，則由主廚精挑肥瘦適宜的五花肉，將其炸至金黃酥脆，再以蔥、薑、香菜、八角、花生慢火熬煮入味，最後鋪上鮮美爽脆的綠竹筍，完成此道鹹中回甘、豐潤圓滿的新鮮竹筍肉粽。

南部粽

台北美福飯店推出「原味燒肉粽」傳統經典風味的端午佳粽，主廚先將豬五花備至炒鍋中，將油脂逼出，另搭佐北海道干貝、阿根廷魷魚等頂級食材拌炒後放置滷汁中浸泡約2小時，最後將生糯米搭配各類食材，並以帶有淡淡筍香的桂竹葉包裹後透過水煮，製作出的糯米表面黏稠、內層米飯粒粒分明的多層次口感，為南部粽的代表作。

亞都麗緻也推出「蓬萊鮮肉粽」，以魷魚、瘦肉與金黃飽滿的鹹香蛋黃，搭配香菇、蓮子……等餡料，呈現台式端午美味；「五穀鮮肉粽」，則嚴選糯米、燕麥、蕎麥、薏仁、雪蓮數種穀類，搭配豬肉、蛋黃，提供高纖養生的粽子選擇。

美麗信「御品端午禮盒」，內含干貝花雕雞粽2入、花雕雞酒1小瓶、紅麴酸菜豬腳粽2入，購買限量禮盒組，加贈環保兼時尚的精美保冰提袋一只。

註：價格或有更動，以通路為準。 圖片提供／亞都麗緻、台北萬豪酒店、君悅酒店、美麗信、新東陽