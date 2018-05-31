【星級飯店】隆粽登場

2018-05-31

記者凃盈如／台北報導

令人期待的端午佳節又將來臨，除了送禮，買粽子與家人一起品嚐，也是應景的家庭歡聚活動！

【無肉不歡】

近年來各大飯店在粽子食材比拚，無論和牛、松阪豬、花雕雞、神仙鴨，都精彩入粽！台北晶華酒店以日本和牛為主角，推出「壽喜燒和牛粽」，將日本柿安餐飲集團傳承百年的壽喜醬汁烹煮切成0.8cm薄片的多汁腿肉以及洋蔥、牛蒡、金針菇、美白菇，一同包入尖糯米中，油亮色澤與肉香，貴氣十足、美味滿分。至於「麻婆松阪豚粽」，取自四川經典名菜「麻婆豆腐」，以四川郫縣豆瓣醬與自製豆瓣老抽拌炒，加入特選上等松阪豚肉，鮮、麻、香川式道地風味令人垂涎。

台北美福大飯店潮粵坊港潮餐廳，以南洋風味的「娘惹參巴牛三寶粽」、「花雕雞粽」展現創意食力。前者以美國特級無骨牛小排，與口感Q彈的牛筋、牛肚一同於中藥滷汁中熬煮，搭配星馬常見的辣味參巴醬、薑黃粉等調味料，領出豐富滋味；「花雕雞粽」採用Q彈耐蒸的長糯米、特選肉質鮮嫩的仿雞腿肉，以陳年花雕酒醃漬24小時入味，並以主廚特製的醬料醃製後酥炸，軟嫩多汁帶點酒香的雞腿肉，搭佐杏鮑菇、鹹蛋黃等食材，營造口感、香氣兼具的美食佳餚。

台北君悅酒店推出「麻辣牛三寶粽」，選用圓糯米與長糯米混合調出最佳Q度與口感，以台灣具代表性的牛肉麵結合傳統粽子為發想，將薑、蔥、香葉、八角、桂皮、辣椒等香料油炸噴香，以牛大骨為湯底加入牛腩、牛筋、牛肚熬煮八小時至軟嫩入味，搭配杏鮑菇、甘栗、鵪鶉蛋等豐富佐料包入糯米蒸熟，提升口感層次，獨特香氣令人欲罷不能。

【澎湃廣式】

澎湃的廣式粽也是端午節的「定番」款。華泰王子大飯店九華樓，將飯店極富盛名、細工熬製的干貝櫻花蝦XO醬入粽，此「XO醬烏魚子粽」，以頂級烏魚子與肉絲、蝦米、紅蔥頭及蒸過的軟Ｑ長糯米拌炒後，加入香菇粒、雞粒及章魚粒製成，最後淋上細工熬製而成的干貝櫻花蝦XO醬，充滿海味的鮮甜與各式佐料的香氣。台北喜來登「廣式鮑魚粽禮盒」，選用辰園燒臘三寶――肝腸、臘腸及叉燒，搭配肥美鮮嫩的鮑魚、干貝等豐富餡料，荷葉香氣滲入糯米間，是遵循古法手工製作的道地粵味。

【就要米其林！】

今年麗緻餐旅集團特別聯合旗下亞緻餐飲與甫獲台北米其林指南一星的天香樓，延續「杭饌入粽」概念，由主廚楊光宗以杭州傳奇名菜「神仙鴨湯」設計「天香神仙鴨三喫粽禮盒」，內含天香神仙鴨粽與鴨高湯包，可單純品嚐粽、湯，還可混合熬製成粥，享受一粽三吃的全新多變吃法 。同時，配合7款獨家粽款與2款麗緻端午禮盒組合於全台麗緻坊門市同步販售，包括蓬萊燒肉粽、麗緻端陽粽、天香東坡粽、招牌鮮肉粽、五穀鮮肉粽、芙蓉紅豆粽和紫米桂圓粽，囊括北部粽、南部粽、杭式風味粽及甜粽選擇，價格自160～245元不等，單品項均可自由搭配選購，亦提供端午精選禮盒。

【巨無霸粽】

有「裹蒸粽」之稱的廣蒸粽，用料頂級豐美，一顆可抵4～6顆，可多人共食，是單顆粽子的另一端午之選。台北福華珍珠坊的 「鮑魚干貝八寶粽」，便是道地的廣東巨無霸肉粽。本次特別將廣式裹蒸粽改良而成，以開陽、臘腸炒香糯米，滋味豐富、口感偏向黏稠軟爛的南部粽，內含日本北海道干貝、大連鮮鮑等高等食材，並加入秘製醬汁滷出色澤誘人的東坡肉、杏鮑菇增添嚼勁，鮮味濃厚。

至於台北西華「鮑魚八寶福袋粽」，嚴選台灣黑毛豬豬肚洗淨，以蔥、薑、紹興酒醃漬入味，另將糯米飯加入爆香廣東肝腸、臘腸、蝦米、花菇、紅蔥酥等配料，與南非活鮑魚、瑤柱等內餡一同填入豬肚中，包覆荷葉蒸煮，散發粽香。至於君品酒店「廣式裹蒸粽」，係由師傅依循傳統風味純手工製成，先將糯米、綠豆仁泡水一晚，把豬肉以五香粉、玫瑰露醃製入味，用竹葉與荷葉為底，依序放上糯米、綠豆仁、香菇、栗子、蓮子、鹹蛋黃、臘腸與鮑魚，包製完後入滾水中煮四小時完成，用料飽滿，充滿粽香。台北國賓推出中西合璧的「舒肥和牛粽」，將澳洲和牛臉頰肉以69度低溫烹調9小時後，入中式滷汁浸泡一晚，再將長糯米蒸熟拌甘醇鮑汁、干貝與調味料，與軟嫩入味的4塊和牛臉頰肉、香菇、花菇以荷葉包裹，選用頂級食材真材實料包裹總重達750克，入口噴香。另推「頂級海味粽」， 兩種口味除可單獨販售，亦可搭配台北國賓粵菜廳獨家手工製作的干貝XO醬為頂級禮盒。

六福2018端午粽推出用料頂級、份量超足的港式「溏心鮮鮑粽」，以鮮甜彈牙的溏心鮑魚佐上厚實的蚵乾、蝦乾、臘腸等食材，再用荷葉竹葉相交包裹而成超大的king size裹蒸粽，送禮超有氣勢，此外以「粽」為外型設計的曼谷肩背包提袋，或提、或揹，簡約時尚的文青風格，更是本次的一大亮點。

圖片提供／六福集團、台北西華飯店、台北君悅酒店、台北晶華酒店、台北美福大飯店、台北喜來登、台北福華、台北國賓、君品酒店

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