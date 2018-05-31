中外藝品展 藏家獵貨

2018-05-31

〔記者凃盈如／台北報導〕一年一度的SOGO中外藝品展，即日起至6月10日於台北SOGO忠孝館12樓展開，匯聚國際知名的水晶、琉璃、瓷器品牌，如德國MEISSEN瓷器、法國Baccarat、LALIQUE水晶、丹麥LIVING GEORG JENSEN、ROYAL COPENHAGEN 、日本Noritake、OKURA，以及來自台灣的琉園、琉璃工房等品牌，消費者可一次飽覽新品、全球限量頂級作品。

本次日本百年皇家瓷器Noritake特別邀請山田智嗣老師蒞臨舉辦現場手繪活動，並於近期在台北、台南展開「瓷繪雅集─與大師有約」巡迴，活動期間高單展品獨享65折，吸引頂級藏家賞瓷，限量378萬元的手繪四神花瓶，開展就已售出，使得日本百年皇室瓷器，躍身藝術收藏行列。

至於tittot琉園展場入口處，以新工藝創作的祥雲神龍單品「極致高昂」亮相。有別於先前琉璃呈現的霧面質感，琉園本次運用最新的5C極光琉璃，揉和創意與工藝七種顏色混燒，以剔透繽紛的亮眼彩度，打造多件極光琉璃；另展出30多萬大作「君子之風」以及與藝術家蔣晟合作的佛像等多款大件作品，以及精選的如意系列等富貴精選品。

琉園表示，雖然這兩年受景氣影響，家用飾品業種走得較辛苦，但琉園靠著企業商用大單，穩住業績，品牌光是企業禮品，就占50%業績，無論是人事異動、升官、榮退等，都可找到許多切題的藝術品，而今年琉園24週年，消費十萬以上會員已累積了30,000名，其中百萬會員就佔有200人。