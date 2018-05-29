樓梯升降椅 住公寓免爬樓梯 羅布森樓梯升降椅台灣製造 5種使用語言 輕薄安靜節能

2018-05-29

〔記者凃盈如／台北報導〕內政部統計全國住宅量約834萬戶，其中5層樓以下未設置昇降設備的住宅約422萬戶，占總住宅數量5成以上。國內沒有電梯的住宅佔絕大多數，新北市5層樓以下無電梯老舊公寓就有3萬棟，衍生年長者與行動不便者上下樓問題。面臨人口高齡化的狀況，政府推動15年以上建築加裝電梯補助，但居民常見因建築基地面積不夠、所有權人意願不同等問題，導致順利申請乃至通過的件數不多，故許多民眾轉而尋求接受度較高的「樓梯升降椅」（軌道式爬梯機）為解決方案。此方式不須犧牲樓地板面積，也不須過多申請管道，以現有樓梯的踏階，固定專屬軌道，即可乘坐升降椅上下樓，其訴求速度穩定安全，且無電梯車廂的封閉感。

MIT台灣製造的羅布森樓梯升降椅，於新北市三重區開設台北展示中心，提供民眾免費試乘。品牌2012年與工研院成功研發「直流無刷薄型馬達」，主機輕薄、安靜，能節省3成左右的電力，進而針對台灣「十個樓梯、九個彎」的特性，設計過彎自動降速、安全觸碰停止感應器、伸縮安全帶、安全扶手等規格，並配有液晶顯示器面板，內建中文、台語、客語、英語、日語等5種語言，提醒使用狀態，且領先業界，升降椅在移動中有音樂伴隨，可提供乘坐娛樂，也提醒其他人員升降椅正在移動以及位置，有許多以同理心為出發點的設計。業者表示，期待該產品未來可列入政府補助的升降設備選項之一。