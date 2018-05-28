插電式油電SUV動力效能絕佳-2

2018-05-28

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

Volvo XC60 T8

－ 會跑又省油的中型插電式油電SUV

Volvo XC60車系的T8插電式油電混合動力車型，車頭採用Inscription專屬鍍鉻直瀑式水箱護罩，足下配置19吋10輻式Black Diamond Cut鋁圈，搭配235／55R19的SUV專用胎，視覺上兼具豪華與動感的元素。

引擎蓋下搭載原廠代號B4204T35的2.0升汽油缸內直噴雙增壓引擎（驅動前輪），可產生320匹最大馬力，並在轉速2,200～5,400轉之間形成一段峰值達40.8公斤米的扭力高原，結合輸出功率87匹馬力／24.5公斤米的鋰電池電動馬達（驅動後輪），可產生407匹綜效最大馬力與65.3公斤米綜效最大扭力。變速系統則採用Geartronic 8速手自排，透過T8 Twin Engine AWD全時4輪驅動系統，可提供4種不同駕駛模式（Hybrid、Pure、Power和AWD），讓動力效能獲得理想的發揮。

Inscription奢華旗艦版配置Four-C底盤與氣壓式懸載，能在操控樂趣與行路舒適間取得絕佳的均衡，全方位滿足駕駛人的需求。根據原廠性能數據，本車0～100公里／時加速只需5.3秒，加速性能甚至凌駕於Audi SQ5和Jaguar F-Pace S之上。能源局公布的平均油耗每公升可跑47.6公里，更令一般非插電式Hybrid SUV望而興嘆。

內裝鋪陳跟記者先前試駕過的XC60 T6 Inscription十分接近，同樣標配了12.3吋數位整合資訊儀表組及9吋整合觸控螢幕中控台，妝點以色澤和紋路都很獨特的Driftwood天然漂流木嵌飾，並採用了Volvo旗下插電式油電車款專屬的Orrefors水晶排檔桿頭，讓整個座艙洋溢著現代科技時尚的tone調。

Volvo Car Taiwan將XC60 T8 Inscription奢華旗艦版開出299萬起的售價，訴求敢與眾不同、追求新科技的豪華SUV買家。