插電式油電SUV動力效能絕佳-1

2018-05-28

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

MINI Cooper S E Countryman ALL4

－ 英倫潮牌插電式油電SUV

MINI於2016年發表旗下電動車品牌MINI ELECTRIC，隨即於去年推出首款插電式油電混合動力SUV產品Cooper S E Countryman ALL4，採用BMW集團代號B38的1.5升直3 TwinPower Turbo引擎來驅動前輪，擁有136匹最大馬力及22.4公斤米峰值扭力；後座及行李廂下方的鋰電池電動馬達則獨立驅動後輪，最大馬力與扭力分別有88匹和16.8公斤米；最大綜效馬力與最大綜效扭力來到224匹與39.3公斤米。

Cooper S E Countryman ALL4藉由Steptronic 6速手自排變速箱及專屬電子式4輪驅動系統，由靜止加速至時速百公里只要6.8秒，極速可達199公里／時，能源局公布的平均油耗為34.5公里／公升，動力效能表現相當出色。

本車驅策起來雖沒有記者先前試駕過的JCW Countryman ALL4那般熱血澎湃，但加速性能其實也不遑多讓，尬車不見得會輸給主流性能鋼砲。透過DSC動態穩定控制系統來偵測行車狀況和駕駛需求，讓前軸汽油引擎與後軸電動馬達輸出的動力精準整合，提供最理想的扭力分配，確保操駕的循跡表現。

本車的MINI ELECTRIC專屬儀表板除了顯示電力與可行駛距離，左側E-Instrument取代了傳統引擎轉速表，提供電池功率和eBoost雙效動力輸出的即時資訊。位於中控台黃色引擎啟動鍵左方的eDrive駕駛模式切換鍵，可選擇Auto eDrive、Save Battery和Max eDrvie等3種駕駛模式；中控台LED儀表飾環可根據車輛狀態顯示當前的電量。MINI總代理汎德公司將Cooper S E Countryman ALL4開出216萬起跳的售價，且提供相當多個性選配和加裝品，讓車主自行打造彰顯個人風格的座駕。