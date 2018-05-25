《2018夏妝 實用色選》光影流動 沐夏光采

2018-05-25

記者邱巧貞／台北報導

香緹卡以位於義大利的阿瑪菲海岸線（Amalfi coast）為夏日繆思，打造一場如夢似幻的地中海度假之旅。

香緹卡每一季推出的限量彩盤向來是搶手商品，夏妝全新限量的「阿瑪菲蔚藍修容盤」採用獨家波光反射科技，融合了珠光與色彩，搭配奢華的乳霜質地，能打造柔焦般的完美膚質，或用來塑造立體小臉的輪廓。另一款「波光粼粼眼彩盤」捕捉了輕盈迷人的水波浪花光澤，採用新一代純珍珠微粒萃取及凝膠配方，呈現輕透閃耀的色澤。

伊麗莎白雅頓推出「沐夏光采」限定夏妝，以粉色、膚橘、淡金、珍珠白等色為主軸，細膩的金屬雲母光芒加上暖色調的微醺感膚色，散發獨角獸光澤的微粉光芒，限量版修容粉餅採用礦物柔焦成分透出微霧妝感，在陽光照射下散發出如彩虹般的光暈。仙氣十足的「潤澤亮彩翹唇蜜」具有彩虹般透亮光澤，能鎖住水分並長效保濕，賦予唇肌甜美的滋潤感。

圖片提供／JILL STUART、法倈麗、迪奧、紀梵希、香奈兒、東方美、香緹卡、伊麗莎白雅頓