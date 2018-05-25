《2018夏妝 實用色選》透明發色 夏日休閒

2018-05-25

記者邱巧貞／台北報導

迎接燦爛夏季的到來，RMK打造玩樂色彩的概念，推出一筆塗抹立即完妝的新品。「眼頰雙采筆」為清透發色中融合金屬亮澤，可作為眼采、頰采2 種型態使用，閃耀濕潤水感的光輝，緊密服貼肌膚，彩繪出夏日性感風情；「霧光玩采棒」則適度壓低了光澤度，兼具透明感與鮮明發色，色澤輕柔暈染，眼、頰、唇皆能彩繪，引出微微性感的迷人表情。

今夏限定的「絲柔霧光口紅」，含有能讓色澤均勻延展的粉體，輕盈融於唇部肌膚，緊密服貼，猶如絲絨般的柔霧光質感，創造夏日休閒風情。

圖片提供／JILL STUART、法倈麗、迪奧、紀梵希、香奈兒、東方美、香緹卡、伊麗莎白雅頓