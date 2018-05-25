《2018夏妝 實用色選》透明發色 夏日休閒

記者邱巧貞／台北報導
迎接燦爛夏季的到來，RMK打造玩樂色彩的概念，推出一筆塗抹立即完妝的新品。「眼頰雙采筆」為清透發色中融合金屬亮澤，可作為眼采、頰采2 種型態使用，閃耀濕潤水感的光輝，緊密服貼肌膚，彩繪出夏日性感風情；「霧光玩采棒」則適度壓低了光澤度，兼具透明感與鮮明發色，色澤輕柔暈染，眼、頰、唇皆能彩繪，引出微微性感的迷人表情。
今夏限定的「絲柔霧光口紅」，含有能讓色澤均勻延展的粉體，輕盈融於唇部肌膚，緊密服貼，猶如絲絨般的柔霧光質感，創造夏日休閒風情。
圖片提供／JILL STUART、法倈麗、迪奧、紀梵希、香奈兒、東方美、香緹卡、伊麗莎白雅頓
-
RMK絲柔霧光口紅，兼具絲絨般的柔滑質地與霧光質感，01 Mandarin如同肌膚日曬過後的鮮明橘色調；02 Summer Red鮮明紅色色澤襯托肌膚的透明感；03 Holiday Nude能自然修飾唇色泛紅感的裸色調。限定3色，1,100元／支。（記者邱巧貞攝）
-
RMK霧光玩采棒，能於眼、頰、唇上輕柔彩繪，具有高服貼感，壓低光澤度展現休閒霧光質感，EX-01 Mellow Pink與膚色相襯的柔和粉紅色調；EX-02 Mocha Peach淡淡裸透感的休閒風；EX-03 Candy Red純淨發色不過於甜膩的色澤；EX-04 Cassis具有時尚感的黑醋栗色調。4色，1,100元／支。
-
RMK眼頰雙采筆，調和能讓珠光緊密服貼的油成分，讓色澤輕柔融於肌膚，閃耀亮澤，01 Gold Spark為金色光輝；02 Silver Dazzle添加純銀珠光增添光燦感；03 Silent Rose添加銀色珠光的鮮艷粉紅；04 Wood Bronze增添臉部自然立體感，呈現猶如微微日曬後般的健康風采。限定4色，1,050元／支。（記者邱巧貞攝）