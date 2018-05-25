《2018夏妝 實用色選》日系優雅 耀眼洗鍊

2018-05-25

記者邱巧貞／台北報導

佳麗寶LUNASOL的夏限定彩妝，在眼妝部分訴求自然輕盈及金屬光感，利用深棕色搭配耀眼金屬光感，演繹輕熟女的洗鍊神情。本季推出限定6色「晶巧光艷眼影霜」，霜狀質地讓眼影色澤澄淨透色；唇妝概念為微光霧面質地的水潤唇釉，讓時尚感加分。此外，夏妝特別強調膚質的呈現，利用修容的自然光澤襯托出紅潤氣色，徹底展現自然透亮立體容顏。

圖片提供／JILL STUART、法倈麗、迪奧、紀梵希、香奈兒、東方美、香緹卡、伊麗莎白雅頓

  • 佳麗寶LUNASOL晶巧光燦眼盒（酷夏），以深棕色系為基礎搭配耀眼金屬光感，演繹洗鍊眼眸，外盒搭配本季主題設計的霧金質感。1,800元／盒。

    佳麗寶LUNASOL晶巧光燦眼盒（酷夏），以深棕色系為基礎搭配耀眼金屬光感，演繹洗鍊眼眸，外盒搭配本季主題設計的霧金質感。1,800元／盒。

  • 佳麗寶LUNASOL晶巧光艷修容餅EX01，兼具提亮、潤色、陰影三種妝效，自然紅陶色調打造健康紅潤氣色與立體感。1,050元。

    佳麗寶LUNASOL晶巧光艷修容餅EX01，兼具提亮、潤色、陰影三種妝效，自然紅陶色調打造健康紅潤氣色與立體感。1,050元。

  • 佳麗寶LUNASOL晶巧柔紗唇釉，微光霧面質地，高顯色之水潤唇釉。限定3色，1,000元／支。

    佳麗寶LUNASOL晶巧柔紗唇釉，微光霧面質地，高顯色之水潤唇釉。限定3色，1,000元／支。

  • 佳麗寶LUNASOL晶巧光艷眼影霜，霜狀質地眼影綻放金屬透亮色澤，單色即可創造美麗漸層。限定6色，900元／個。

    佳麗寶LUNASOL晶巧光艷眼影霜，霜狀質地眼影綻放金屬透亮色澤，單色即可創造美麗漸層。限定6色，900元／個。