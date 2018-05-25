《鬼斧神工 絕色時光》4

2018-05-25

記者方惠宗／日內瓦報導

當寶石細工鑲嵌工藝跨進陀飛輪國度

伯爵（Piaget）以寶石細工鑲嵌的精湛工藝結合陀飛輪高級腕錶造詣，以孔雀石和青金石細意點綴錶盤，由擁有「活文化遺產」（Entreprise du Patrimoine Vivant）名銜的法國藝術大師Hervé Oblig主理，推出Altiplano孔雀石細工鑲嵌工藝陀飛輪及Altiplano高級珠寶青金石陀飛輪腕錶，亦令品牌自1957年以厚度僅2毫米的超薄機芯「9P」所打下的創作基礎，於此再度顯現其絕無僅有的價值。

超薄機芯帶來纖薄腕錶，更為錶盤提供更多創作的空間：不需遷就錶盤限制，選材上也更加無限，色彩繽紛的寶石於是成為理想素材。至1963年，品牌已網羅30多顆不同種類的寶石︰青金石、綠松石、珊瑚石、翡翠、虎眼石、孔雀石、蛋白石等，以璀璨寶石襯托精準報時。今年，伯爵選擇孔雀石和青金石為主角，兩者都是品牌自1960年代便採用的堅硬寶石，現在更以偏心設計放射飾紋寶石嵌花錶盤圖案烘托僅厚4.6毫米的「670P」超薄手動上鏈陀飛輪機芯，別具象徵意義。

首先，Altiplano孔雀石細工鑲嵌工藝陀飛輪錶款、玫瑰金錶殼內，瑰麗的孔雀石迴旋出千變萬化的色彩︰祖母綠、松綠、深綠及淡綠，交織濃淡有致的層次，呈現「Sunny Side of Life」引人入勝的錶盤風格。另一款Altiplano高級珠寶青金石細工鑲嵌工藝陀飛輪作品則把青金石調出以群青蔚藍色、白色和金色點綴的華麗藍調，配合錶盤優雅的渦紋，展現無可比擬的鮮明層次。

如此精緻的錶盤得來不易。製作工序從原石開始，將之切割成僅一毫米厚的纖細薄片就比厚度為3至4毫米的傳統嵌花更透薄。整個製程需時至少2至3星期，當中如有些微偏差，都會令藝匠心血功虧一簣。Hervé Oblig坦言：「要在這麼細小的錶面營造圖案效果，呈現寶石原有的鮮豔色彩，是最艱鉅的挑戰。」

圖片提供／Piaget