《鬼斧神工 絕色時光》1

2018-05-25

記者方惠宗／日內瓦報導

微雕熱氣球

如實還原人類於18世紀末的5次飛行壯舉

鬼斧神工的18K金質手工微雕熱氣球懸浮於半透明的鏤空琺瑯背景之上，江詩丹頓（Vacheron Constantin）這5款Métiers d’Art藝術大師系列Les Aérostiers熱氣球腕錶透過微縮工藝如實還原了1783至1785年間在法國完成的5次熱氣球飛行壯舉。

這些時計經日內瓦印記認證，共同特色是直徑40毫米、厚度12.74毫米的18K白金錶殼，18K金質手工雕刻氣球搭配鏤空琺瑯天空背景。搭載江詩丹頓自行研發並製造自動上鏈機械機芯，面盤上4個不同的數字盤分別顯示小時、分鐘、星期和日期，鏤空琺瑯所呈現出的半透明效果可讓佩戴者盡情欣賞機芯的傳動機構和轉盤。

每款腕錶還搭配了與背景同色系的數字顯示盤和錶帶。用以固定琺瑯的內錶圈上還飾有以氣球繩索為靈感的雕刻圖案，並依據錶款的不同，分別採用3N、4N或5N金質材料。每款型號各限量發行5只，擁有獨立編號。

凡爾賽1783

呈現由法國發明家「孟戈菲兄弟」、約瑟夫米歇爾•孟戈菲（Joseph-Michel Montgolfier，1740—1810）與雅克艾蒂安•孟戈菲（Jacques-Étienne Montgolfier，1745—1799）設計並首飛的高空熱氣球。地點在凡爾賽宮的公園中，此次「空中實驗」中搭載綿羊、公雞、鴨子3種動物，它們的成功存活證明了特定高度的含氧量充足。錶款上，飽滿的5N金質氣球下方，以白金雕刻而成的在著陸時輕微受損的籃筐和飄蕩繩索圖案清晰可見。

巴黎1783

詮釋首次搭載人類的「天空之旅」。這一高空熱氣球裝置一樣由孟戈菲兄弟設計完成，錶盤上精微描繪了兩位「天空旅行者」的形象。天藍色的鏤空琺瑯背景中，絢麗的粉紅金和白金氣球四周還雕刻著太陽、星座、鳶尾花、花環、徽章和展翅飛翔的雄鷹圖案。

巴黎1784

這座熱氣球擁有熱氣球飛行先驅布蘭切特（Blanchard）設計的可控制熱氣球軌道的飛行系統；腕錶錶盤可清晰看到這一別出心裁的「翅膀」裝置。儘管此次飛行的最終著陸地點與既定計劃相去甚遠，卻為其他發明家和熱氣球飛行家提供了諸多靈感。

波爾多1784

這是整個法國都參與的征服藍天盛事。這次在波爾多進行的飛行試驗共搭載3位旅行者，成為當時無可爭辯的壯觀奇景。製錶大師們在錶盤上詳實呈現了實物細節，氣球上飾有多種織物和裝飾圖案，並描繪了一處神話場景。

巴尼奧勒1785

這是一次有數萬名群眾見證的飛行，優雅的白金和黃金製成的籃筐彷彿懸浮於藍色鏤空琺瑯背景之上，氣球上半部分採用電鍍工藝為其著色。在此次飛行7年後，該熱氣球帆布被製成了法國共和黨志願者的衣物。

圖片提供／Vacheron Constantin