《大勢小眾紅什麼？》6

記者林欣若／台北報導
韓星私服
藉由明星光環拉抬品牌聲勢，韓國新銳品牌SJYP是最成功的例子，孔曉振、金高銀、高俊熙、鄭麗媛等韓劇一線女星都曾穿上SJYP的服裝在劇中亮相，讓SJYP知名度暴增，除了是搶手戲服，因為SJYP為融合街頭運動元素、簡約時髦的復古牛仔，潮味十足、極具個人特色，也成為明星們最愛的私服穿搭，當紅歌手泫雅、潔西卡都是SJYP的粉絲。
不對稱丹寧
分別在中央聖馬丁學院和倫敦時裝學院奠定設計基礎的韓國情侶檔設計師Steve Jung和Yoni Pai，畢業後自創品牌Steve J & Yoni P，風格獨特、個性鮮明，隨後在2014年成立主打休閒上衣和丹寧系列的副牌SJYP，Steve Jung表示：「我們想向客人或其他時裝工作者展示我們鮮明的性格，以及（我們）快樂的人生。」SJYP把布料、拼接手法提升至全新的境界，不論是牛仔褲、洋裝、夾克都能看見他們玩出與眾不同的創意。
今年春夏，SJYP展現了簡單丹寧布剪裁以不對稱圖案展現出豐富面貌，丹寧背心、外套或是長褲以一藍一白形成對比，襯衫的開扣移到側邊，並以不對稱的袖子和肩帶打造衝突美感，每一件單品都打破傳統的剪裁框架。
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