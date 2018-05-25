《大勢小眾紅什麼？》5

2018-05-25

記者林欣若／台北報導

小文青復古

成功融合復古和現代、高端精品和街頭潮流，英國名媛艾莉薩‧鍾（Alexa Chung）的時尚品味出眾，不論是出席正式場合或是私下街拍都有型有款，也是「It Girl」始祖。在Instagram擁有2900萬粉絲的她，是各大品牌爭相合作的對象，曾經與AG Jeans、Madewell合作，也擔任過 Marks & Spencer、Eyeko等品牌的創意顧問，Superga也找她推出聯名系列，去年她正式擴展版圖推出個人服裝品牌，隨興自然、復古文青的風格，一如她的穿搭風格。

IT Girl IT Brand

2018春夏系列，Alexa Chung以人文薈萃的Charleston查爾斯頓為靈感，20年代由女文學家吳爾芙（Virginia Woolf）帶起的Bloomsbury Group倫敦藝文浪潮，讓當時藝術家、文人、哲學家們齊聚在英國中部鄉村的Charleston House，Alexa Chung拜訪這個昔日的文藝沙龍之後，就以「Virginia」為這一季的主題，透過一系列浪漫的服裝風格，重現當時的Charleston House的文青生活面貌。

一系列單品包括柔軟的襯衫式洋裝，綴有高領荷葉邊飾的細節，丹寧吊帶裙繡著小雛菊花樣，另外也有復古感十足的印花上衣，有點鄉村風情、帶點文藝腔調，傳達出Bloomsbury的文青氣息。

圖片提供／onefifteen