《大勢小眾紅什麼？》2

2018-05-25

記者林欣若／台北報導

巴黎時裝週曝光最高的便當袋

小巧玲瓏、設計感十足的the VOLON，被暱稱為「便當包」，因為造型實在太吸睛，因此成為時尚部落客街拍的最佳配件，瀏覽Irene Kim、Olivia Palermo、Gilda Ambrosio、Aimee Song等網紅的Instagram，都能看到the VOLON的蹤影，從2016春夏在巴黎推出以來，已成為曝光率超高的It Bag。

大提琴家的時尚夢

the VOLON品牌創意總監Eujung原本是一名大提琴家，隨後因為興趣投身室內設計領域，進而為了挑戰自我、實現夢想進入時尚產業，the VOLON的命名來自法國哲學家盧梭知名的論點「Le volonte de tous」（共同意志），Eujung認為所有的意志，是來自個人所有想要的總和，於是the VOLON的出現也意味承載了所有女孩心目中對於包款的種種想望，藉由不同的系列呼應著每個人的個性以及內心所蘊藏的故事。

不論是質料選擇或是細節處理，the VOLON都十分的講究，設計靈感融入了Eujung在室內空間以及音樂領域培養的厚實底蘊，讓the VOLON整體的顏色和圖案呈現獨特的美感氛圍，包包的輪廓也取經自建築學的立體概念，在時髦的架構下又有著經典的風格樣貌，在前衛大膽的配色中則有和諧的平衡感。

圖片提供／onefifteen