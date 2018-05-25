夏季居家擺飾 營造質樸自然

2018-05-25

〔記者凃盈如／台北報導〕Crate & Barrel推出夏季新品，以Fun in the Sun（燦陽嬉夏）為主題，有別於一邊夏季主打的涼感視覺，總以輕透、藍、綠色為主調，Crate & Barrel跳脫框架，以美國西南部傳統建築風格 「石屋」（Stone house）為靈感，取材質樸的元素打造空間，特別強調環境特有的質感，推出戶外家具、園藝商品，以及派對用具，展現大地之美，也更親近自然。

本次Crate & Barrel特別邀請料理人Soac為品牌設計3道夏季料理食譜，包含昆布淺漬野菜魚卷、漬鳳梨馬告醬汁牛排和甜點愛文芒果塔，呼應夏季主軸Soac特別選用當季代表性新鮮果物與蔬菜，包含過貓、馬告和愛文芒果等帶出屬於台灣的原生質感，搭配裝盛在的餐皿上，令人意外的是，屬於暖色調的磚紅色、也呈現出和諧的夏日自然風格。品牌總監楊嘉瑋表示，本季主題stone house，也可以輕鬆運用在派對餐桌佈置，選擇陶土、石材具相仿自然材質的餐飲娛樂商品，即使是不同款式也可以相互混搭推疊；搭配涼感十足的藤編餐墊或棉麻材質的桌布，呈現粗獷的大地質感，揉合些許暖橘紅色點綴其中，展現出盛夏玩心。

圖片提供：Crate & Barrel