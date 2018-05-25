復古運動時尚 POLO航海系大無畏

2018-05-25

〔記者方惠宗／台北報導〕復古運動時尚再起！美國時裝品牌Polo Ralph Lauren宣布經典系列「CP-93」以嶄新姿態問世，令這組在1992年贊助加州聖地牙哥美洲盃（America’s Cup）而設計的制服，並且在1993年公開發行的航海系列邁入全新階段：現代面料，以及更為合身的線條。

在帆船與航海主題之中，Polo Ralph Lauren CP-93系列運用簡約而鮮明的純色：白、藍、紅、黃、綠等混合搭配，並飾以CP-93的經典標誌與帆船圖騰，演繹全新的復古運動時尚；推出男、女服裝，亦同時打造童裝，款式包括上、下半身經典單品，如長袖與短袖上衣、經典Polo衫、拉鍊夾克、套頭運動衫、各式抽繩式休閒褲款與針織衫等。儘管是重新設計的全新風格，卻真實反映著當年那股大無畏運動精神。品牌同時預告將自6月14日發行CP-93限量款式，包含24種重新設計的嶄新風格，靈感來自原始系列以及90年代早期的帆船與「Riviera」蔚藍海岸，大膽鮮明的三原色、滿版的幾何圖騰、帆船圖騰以及經典的CP-93 Logo貫穿整個系列。

Ralph Lauren先生身為1992年美洲盃的官方贊助者，為美國設計了制服，並使用RL-92此經典標誌。此設計迅速獲得眾多顧客的喜愛，一年後Ralph Lauren 發行了CP-93系列，並以「CP-93」標誌成為醒目標誌。

圖片提供：Polo Ralph Lauren