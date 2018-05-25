宏碁白色電競筆電 女力時尚

〔記者吳佩樺／紐約報導、攝影〕全球「瘋」電競，女性電競玩家跟著增多，為搶攻女性商機，宏碁電競品牌Predator打造旗下首款白色電競筆電Predator Helios 300特別版，以全白鋁合機殼搭配金色鑲邊，多了一分優雅感，風格有別於市面「Man味」很重的電競筆電。
宏碁前晚在美國紐約發表10多款新品，全球5月起至年底陸續上市，除了主打重量不到1公斤，歷代最輕的15.6吋筆電Swift 5，最大焦點還是放在擴展Predator電競陣容，其中Predator Helios 300白色版筆電是專為女性玩家打造，跟現有黑色版相比，15.6吋螢幕刷新率升級至 144Hz。
宏碁自2015年開始經營Predator電競品牌，歷經4年布局，更積極向上或向下延伸產品線，目標在各個價位帶都能一一擊破。此次亮相新品包括定位比Predator Helios 300更高階的Predator Helios 500筆電；去年推出頂級Predator Orion 9000桌機，今年開發體積更輕巧、價格也相較親民的Predator Orion 3000、5000桌機。
此外，大動作擴充電競周邊產品，涵蓋滑鼠、耳機、電競椅、背包、收納箱等，目的是讓Predator電競形象更加完整、深入玩家的「心」。
看好類電競市場，宏碁類電競Nitro系列產品線原有僅有筆電，今年增加桌機、顯示器，例如Nitro 50桌機以及Nitro VG0、RG0顯示器。
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宏碁電競品牌Predator為女性玩家打造旗下首款Predator Helios 300白色特別版電競筆電。台灣年底前上市。（記者吳佩樺攝）
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除了頂級Predator Orion 9000桌機，宏碁再推出體積更輕巧的Predator Orion 3000和5000桌機。全球6月起陸續上市；台灣詳細時間未定。（記者吳佩樺攝）
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宏碁去年推出Predator Helios 300筆電，今年開發更高階的Predator Helios 500筆電。全球5月起陸續上市；台灣詳細時間未定。（記者吳佩樺攝）
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看好類電競，除了原有筆電，宏碁Nitro系列擴增桌機、顯示器。全球5月起陸續上市，台灣詳細時間未定。（記者吳佩樺攝）
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為了讓Predator電競形象更加完整，宏碁積極擴充電競周邊商品。（記者吳佩樺攝）