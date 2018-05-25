宏碁白色電競筆電 女力時尚

2018-05-25

〔記者吳佩樺／紐約報導、攝影〕全球「瘋」電競，女性電競玩家跟著增多，為搶攻女性商機，宏碁電競品牌Predator打造旗下首款白色電競筆電Predator Helios 300特別版，以全白鋁合機殼搭配金色鑲邊，多了一分優雅感，風格有別於市面「Man味」很重的電競筆電。

宏碁前晚在美國紐約發表10多款新品，全球5月起至年底陸續上市，除了主打重量不到1公斤，歷代最輕的15.6吋筆電Swift 5，最大焦點還是放在擴展Predator電競陣容，其中Predator Helios 300白色版筆電是專為女性玩家打造，跟現有黑色版相比，15.6吋螢幕刷新率升級至 144Hz。

宏碁自2015年開始經營Predator電競品牌，歷經4年布局，更積極向上或向下延伸產品線，目標在各個價位帶都能一一擊破。此次亮相新品包括定位比Predator Helios 300更高階的Predator Helios 500筆電；去年推出頂級Predator Orion 9000桌機，今年開發體積更輕巧、價格也相較親民的Predator Orion 3000、5000桌機。

此外，大動作擴充電競周邊產品，涵蓋滑鼠、耳機、電競椅、背包、收納箱等，目的是讓Predator電競形象更加完整、深入玩家的「心」。

看好類電競市場，宏碁類電競Nitro系列產品線原有僅有筆電，今年增加桌機、顯示器，例如Nitro 50桌機以及Nitro VG0、RG0顯示器。