家庭買家最愛5+2座SUV

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
捷克5+2人座 4×4柴油SUV Škoda Kodiaq尊榮版TDI
捷克Škoda車廠首款7人座SUV力作Kodiaq，是以福斯集團MQB橫置引擎模組化平台開發出的中型SUV產品，擁有輕量化、高剛性的車體結構，全車延續Simply Clever的貼心實用設計理念，打造出一輛最適合家庭使用的全方位7人座SUV。
此番試駕的Kodiaq尊榮版TDI，全車燈具皆採用時下最夯的LED光源，銀色的車頂行李架和車身鍍鉻窗框相呼應，搭配足下4只19吋TRIGLAV款式鋁圈，彰顯這個捷克品牌一貫訴求的精緻度與價值感。
引擎蓋下搭載一具2.0升TDI柴油共軌直噴Turbo引擎，擁有190匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，結合4×4全時4輪驅動系統及7速DSG雙離合器自手排變速系統，能源局公布的平均油耗為15.6公里／公升，符合1,800～2,400cc小客車的最佳的1級耗能標準。
本車0～100公里／時加速需時9.1秒，極速可直上209公里／時，以車長逼近4米7的中型SUV算是恰如其分。儘管是輛高車身的SUV，操控反應仍十分矯健俐落，行路表現沉穩紮實，4×4的循跡性能讓人在濕滑路面更有信心，全方位滿足歐風SUV買家的駕馭期待。
儀表控台鋪陳大抵延續著Škoda家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方；全車系中控台皆標配”BOLERO”8吋彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統，能結合Smart Link智慧型裝置互連系統套件和無線充電手機裝置來使用。Kodiaq全車系都配有第3排5/5分離式傾倒座椅，以便需要乘載超過5人時能派上用場。
Škoda Taiwan將Kodiaq尊榮版TDI開出157.9萬的車價，不僅衝擊到尺碼小上半號的日系進口5人座SUV，更展現比其他歐系5+2座柴油SUV對手更出色的C/P值。
Škoda Kodiaq尊榮版TDI小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,697×1,882×1,655mm
軸距：2,791mm
引擎型式：直4 DOHC 16汽門 TDI柴油共軌Turbo
排氣量：1,968cc
最大馬力：190匹／3,500～4,000轉
最大扭力：40.8公斤米／1,750～3,000轉
驅動方式：4×4全時4輪驅動
排檔設計：7速DSG雙離合器自手排
0～100公里／時加速：9.1秒
極速：209公里／時
平均油耗：15.6公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：1級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）
上市優惠價：157.9萬
軸距不變、後廂增長的3排座位車型 Lexus RX 350L
去年11月底Lexus在美國洛杉磯車展將3排座位的RX L全球首演，很快在不到一個月的時間就現身台北國際新車大展，不過國內沒有導入6人座車型，僅推出RX 350L和RX 450hL兩種動力的7人座豪華版、頂級版和旗艦版，共計6個車型，提供符合國內消費者偏好的產品編成。
這裡試駕的RX 350L旗艦版引擎蓋下搭載原廠代號2GR-FKS的3.5升V6自然進氣引擎，可輸出294匹最大馬力與36.5公斤米峰值扭力，搭配跳檔流暢靈敏的8速手自排系統，動力揮灑流暢自如。
相較於其他德國高級品牌3.0升6缸強制進氣引擎的同級對手，本車的動力性能與油耗數據看似略遜一籌，然而Lexus精緻順暢的NA動力，對重視舒適與寧靜的豪華SUV反而更有說服力。路感柔韌不失明快的AVS可變阻尼避震系統，賦予本車絕佳的行路表現，長途行駛下來無論開車或坐車的人都會覺得輕鬆愜意。
車艙內透過儀表控台的類鈦色澤飾框，勾勒出略呈駕駛人導向的座艙鋪陳，搭配排檔座上旗艦版專屬的御匠木紋飾板，讓車艙氛圍顯得更精緻時尚。而Lexus進化版的Remote Touch直覺式資訊控制裝置，結合中控台上多功能資訊整合系統的12.3吋高解析度IPS螢幕，讓駕駛人操作起來更直覺就手。
儘管本車仍維持跟一般5人座RX相同的2,790mm軸距，然而藉由C柱之後的車體擴充，即使第3排座椅立起仍可獲得176公升行李廂空間；第3排的頭腳空間尚稱夠用，若坐進兩個小朋友絕對不成問題，並配有獨立的空調系統，5/5分離座椅則可電動收折。
和泰汽車將標配電動天窗的RX 350L旗艦版開出300萬售價，對常有闔家出遊載人需求的豪華SUV買家相當有吸引力。
Lexus RX 350L小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：5,000×1,895×1,720mm
軸距：2,790mm
引擎型式：V6 DOHC 24汽門
排氣量：3,456cc
最大馬力：294匹／6,300轉
最大扭力：36.5公斤米／4,600～4,700轉
驅動方式：Active AWD智慧型4輪驅動
排檔設計：8速手自排
平均油耗：9.0公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：4級（小客車3,000～3,600cc歐規油耗）
售價：260～300萬
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全車系皆標配第3排5/5分離式傾倒座椅，乘坐空間還算OK，有需要時起碼能派上用場多載兩個人。
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若將後兩排座椅完全傾倒攤平，可將行李廂載貨空間一舉由270公升（第3排座椅立起）擴充到2,065公升，並擁有可觀的置物縱深。
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Kodiaq的儀表控台鋪陳大抵延續著Škoda家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方，中控台上標配”BOLERO” 8吋彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統，可搭配Smart Link智慧型裝置互連系統套件使用。
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Kodiaq車側凹凸有致的肩線，以及充滿層次感的尾門造型，讓這輛高車身的中型SUV看起來更見剛硬俐落，體現Škoda優雅、剛強兼具的品牌設計風格。
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這具2.0升TDI柴油共軌直噴Turbo引擎可輸出190匹最大馬力，並在1,750～3,000轉間可產生峰值為40.8公斤米的扭力高原，國內能源局公布的油耗數據每公升可跑15.6公里，能源效率當然是1,800～2,400cc最優的第1級。
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Škoda Kodiaq尊榮版TDI全車燈具皆採用LED光源，足下標配19吋TRIGLAV款式鋁圈及235/50R19 SUV專用胎，體現歐風中型SUV的動感與個性。
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Kodiaq尊榮版TDI在一般道路馳騁展現沉穩紮實的行路性，循跡表現也非常出色，0～100公里／時加速需時9.1秒，極速可直上209公里／時，全方位滿足柴油SUV買家對駕馭的期待。
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RX 350L的NA動力漸進順暢，油門一拜驅策起來頗富快意。柔韌均衡的懸載設定造就了絕佳的行路舒適性，相當符合典型Lexus豪華SUV買家的期待。
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內裝儀表控台呈現駕駛人導向的設計風格，這輛旗艦版試駕車採用尊爵黑內裝搭配精緻有質感的御匠木紋飾板，中控台上方標配有多功能資訊整合系統的12.3吋高畫質IPS螢幕。
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RX 350L若將第3排座椅立起的行李廂容量為176公升；若將前兩排椅背同時傾倒打平，可一舉獲得1,656公升的最大置物容量。
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第3排座椅的頭部與腿部空間還算夠用，3代同堂出遊給小朋友坐不會有問題，並配有獨立的空調系統，5/5分離座椅還可電動收折。
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RX 350L後保桿下方排氣尾管採隱藏式設計，跟一般RX 350的整合式雙邊出尾管明顯不同，雖少了點性能氣勢，卻也相當符合7人座豪華SUV的產品調性。
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本車配置代號2GR-FKS的3.5升V6引擎，可輸出294匹最大馬力與36.5公斤米最大扭力，能源局公布的歐規平均油耗為9.0公里／公升，是該排氣量級距能源效率的第4級。
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Lexus為滿足家庭買家的載人需求，去年底推出了可乘坐7人的RX L，在既有2,790mm軸距的基礎下，將C柱之後的車體再延伸，創造出容納第3排座椅的空間。