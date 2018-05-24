家庭買家最愛5+2座SUV

2018-05-24

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

捷克5+2人座 4×4柴油SUV Škoda Kodiaq尊榮版TDI

捷克Škoda車廠首款7人座SUV力作Kodiaq，是以福斯集團MQB橫置引擎模組化平台開發出的中型SUV產品，擁有輕量化、高剛性的車體結構，全車延續Simply Clever的貼心實用設計理念，打造出一輛最適合家庭使用的全方位7人座SUV。

此番試駕的Kodiaq尊榮版TDI，全車燈具皆採用時下最夯的LED光源，銀色的車頂行李架和車身鍍鉻窗框相呼應，搭配足下4只19吋TRIGLAV款式鋁圈，彰顯這個捷克品牌一貫訴求的精緻度與價值感。

引擎蓋下搭載一具2.0升TDI柴油共軌直噴Turbo引擎，擁有190匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，結合4×4全時4輪驅動系統及7速DSG雙離合器自手排變速系統，能源局公布的平均油耗為15.6公里／公升，符合1,800～2,400cc小客車的最佳的1級耗能標準。

本車0～100公里／時加速需時9.1秒，極速可直上209公里／時，以車長逼近4米7的中型SUV算是恰如其分。儘管是輛高車身的SUV，操控反應仍十分矯健俐落，行路表現沉穩紮實，4×4的循跡性能讓人在濕滑路面更有信心，全方位滿足歐風SUV買家的駕馭期待。

儀表控台鋪陳大抵延續著Škoda家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方；全車系中控台皆標配”BOLERO”8吋彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統，能結合Smart Link智慧型裝置互連系統套件和無線充電手機裝置來使用。Kodiaq全車系都配有第3排5/5分離式傾倒座椅，以便需要乘載超過5人時能派上用場。

Škoda Taiwan將Kodiaq尊榮版TDI開出157.9萬的車價，不僅衝擊到尺碼小上半號的日系進口5人座SUV，更展現比其他歐系5+2座柴油SUV對手更出色的C/P值。

Škoda Kodiaq尊榮版TDI小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,697×1,882×1,655mm

軸距：2,791mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 TDI柴油共軌Turbo

排氣量：1,968cc

最大馬力：190匹／3,500～4,000轉

最大扭力：40.8公斤米／1,750～3,000轉

驅動方式：4×4全時4輪驅動

排檔設計：7速DSG雙離合器自手排

0～100公里／時加速：9.1秒

極速：209公里／時

平均油耗：15.6公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：1級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

上市優惠價：157.9萬

軸距不變、後廂增長的3排座位車型 Lexus RX 350L

去年11月底Lexus在美國洛杉磯車展將3排座位的RX L全球首演，很快在不到一個月的時間就現身台北國際新車大展，不過國內沒有導入6人座車型，僅推出RX 350L和RX 450hL兩種動力的7人座豪華版、頂級版和旗艦版，共計6個車型，提供符合國內消費者偏好的產品編成。

這裡試駕的RX 350L旗艦版引擎蓋下搭載原廠代號2GR-FKS的3.5升V6自然進氣引擎，可輸出294匹最大馬力與36.5公斤米峰值扭力，搭配跳檔流暢靈敏的8速手自排系統，動力揮灑流暢自如。

相較於其他德國高級品牌3.0升6缸強制進氣引擎的同級對手，本車的動力性能與油耗數據看似略遜一籌，然而Lexus精緻順暢的NA動力，對重視舒適與寧靜的豪華SUV反而更有說服力。路感柔韌不失明快的AVS可變阻尼避震系統，賦予本車絕佳的行路表現，長途行駛下來無論開車或坐車的人都會覺得輕鬆愜意。

車艙內透過儀表控台的類鈦色澤飾框，勾勒出略呈駕駛人導向的座艙鋪陳，搭配排檔座上旗艦版專屬的御匠木紋飾板，讓車艙氛圍顯得更精緻時尚。而Lexus進化版的Remote Touch直覺式資訊控制裝置，結合中控台上多功能資訊整合系統的12.3吋高解析度IPS螢幕，讓駕駛人操作起來更直覺就手。

儘管本車仍維持跟一般5人座RX相同的2,790mm軸距，然而藉由C柱之後的車體擴充，即使第3排座椅立起仍可獲得176公升行李廂空間；第3排的頭腳空間尚稱夠用，若坐進兩個小朋友絕對不成問題，並配有獨立的空調系統，5/5分離座椅則可電動收折。

和泰汽車將標配電動天窗的RX 350L旗艦版開出300萬售價，對常有闔家出遊載人需求的豪華SUV買家相當有吸引力。

Lexus RX 350L小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：5,000×1,895×1,720mm

軸距：2,790mm

引擎型式：V6 DOHC 24汽門

排氣量：3,456cc

最大馬力：294匹／6,300轉

最大扭力：36.5公斤米／4,600～4,700轉

驅動方式：Active AWD智慧型4輪驅動

排檔設計：8速手自排

平均油耗：9.0公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：4級（小客車3,000～3,600cc歐規油耗）

售價：260～300萬