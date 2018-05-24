實測中階手機大混戰 － 瀏海全螢幕+後雙鏡頭+AI拍照當道

2018-05-24

記者吳佩樺／台北報導、攝影

近期手機市場上呈現「中階」大混戰的情形，特別受到矚目的新機包括華碩ZenFone 5、OPPO R15以及vivo X21，主打特色皆為「瀏海全螢幕」、「AI拍照」以及「後置雙鏡頭」。

今年中階手機除了延續去年的全螢幕、後置雙鏡頭趨勢，最大話題是紛紛導入AI人工智慧的AI拍照，主要應用包括相機會自動辨識正在拍什麼，進而進行最佳優化，或者智慧美顏。

人人都有瀏海 外型傻傻分不清

華碩ZenFone 5、OPPO R15以及vivo X21均為6吋以上手機，採用19：9全螢幕，屏占比超過90%，因為「瀏海」設計，皆帶有蘋果iPhone X的影子，三款手機從正面看，其實「傻傻分不清」。

OPPO R15操作最直覺 AI美顏強

《自由時報》記者實測，vivo X21因為外型最輕巧，加上弧形機背，手持握感最佳；OPPO R15相對最重。操作直覺性由OPPO R15勝出，OPPO R15除了有類似蘋果iPhone X的手勢操控，例如從螢幕中央底部往上滑便回到桌面，加上懸浮球、全屏多工互相搭配，大大增進人性化。

華碩夜拍最佳 價格實惠

相機部分，三款皆配置了後置雙鏡頭，可拍景深照片。另在AI運作下，白天或明亮環境下的拍攝品質都有一定的水準，沒有太大的勝負。

但在極昏暗的環境下，華碩ZenFone 5的實際夜拍能力最強，擁有光學防手震，拍出來的照片清晰且雜訊低。

對不少女性來說，手機自拍功能很重要，實測自動智慧美顏，OPPO R15和vivo X21的效果都不錯，OPPO R15的優點是能呈現妝感，vivo X21膚色偏白晰，喜好見仁見智。華碩ZenFone 5則是在自然度再加強一點會更好。

vivo x21獨有螢幕解鎖 手持握感優

指紋辨識和臉部辨識亦成為中階手機的基本配備，其中vivo X21的最大特色是螢幕指紋解鎖，按壓螢幕下方就能解鎖，雖然建議要稍用力按壓，但實測反應靈敏，習慣之後其實比傳統指紋辨識便利。不過比較臉部辨識，華碩ZenFone 5、OPPO R15能在待機狀態下直接解鎖，但vivo X21要先點亮螢幕才行，必須多一個動作。

以價格來說，華碩ZenFone 5最實惠，不用1.2萬元就能入手，但提醒的是，華碩ZenFone 5為4GB／64GB規格，OPPO R15以及vivo X21則是6GB／128GB。

OPPO R15 自拍美顏強

R15不是OPPO首款全螢幕手機，去年底上市的R11s已用上18：9全螢幕，R15則是提升為6.28吋19：9全螢幕，屏占比90%。因R11s熱銷，今年2、3月甚至奪下台灣Android單機銷售王，使得R15的聲勢和買氣也備受期待。

《同期加映》

OPPO R15 Pro 6月上市

OPPO R15系列另有更高階的R15 Pro，6月1日上市，同樣是6.28吋手機，跟R15的最大差別在於後置雙鏡頭為1,600萬畫素+2,000萬畫素。採用高通S660處理器，還多了NFC和IP67防水功能。售價18,990元。

vivo X21 螢幕指紋辨識方便

vivo X21原有一般版和螢幕指紋版，台灣只有引進較高階的螢幕指紋版，最大的特色是沒有指紋辨識鍵，而是將指紋辨識器隱藏起來於螢幕內層，按壓螢幕便能解鎖，不過必須觸碰螢幕下方位置的圖示處，並非螢幕每一處都能解鎖，習慣之後其實比傳統指紋解鎖更便利。

華碩ZenFone 5 性價比高

華碩ZenFone 5自4月中旬在台開賣，根據官方指出，ZenFone 5累積至5月初的銷量已突破3萬台。為了持續衝刺業績，華碩將於6月24日再次邀請代言人孔劉來台，釋出千張門票給粉絲，無論有無購機均有機會搶到門票。

《同期加映》

華碩ZenFone 5Z S845版

除了ZenFone 5，華碩另有推出旗艦版ZenFone 5Z，外型、功能幾乎和ZenFone 5完全一樣，最大的差別在於ZenFone 5Z採用高通S845處理器。台灣尚未上市。

【記者實測給你看】

吳佩樺，自由時報3C線記者，10年資歷。