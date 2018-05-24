日本高端家居 體現生活美學

〔記者凃盈如／台北報導〕日本高端家居品牌UCHINO以「美麗、健康、輕鬆」的生活概念，提供高品質的居家生活用品，讓沐浴時間成為生活中最放鬆的享受時刻。品牌從專業級毛巾、高質量家居服、室內拖鞋、機能型地墊、世界知名香氛產品等，為生活帶來放鬆感受。 今年，UCHINO TAIWAN重新將SOGO復興館專櫃重新打造成「UCHINO復興旗艦店」，以完整的居家生活概念出發，坪數擴增30%，除了既有的毛浴巾、親膚透氣的家居服、睡衣，還有高市佔率的soil日本珪藻土、可機洗的100%尤佳利木天絲被、Millefiori義大利頂級香氛，更最新引進的Homers西班牙手工鞋及德國kela衛浴組及鏡子；且針對不同類型的商品規劃了專屬空間，提供客人更舒適的選購空間。
品牌表示，UCHINO全台共有8家店，擁有18,000位會員，兩個門檻分別為單筆消費5,000元與8,000元，其中，光是SOGO復興館的會員，就達到6,000人，佔整體會員數1/3，為全台最多會員的櫃位。看好復興館專櫃市場潛力，本次將其重新打造成「UCHINO復興旗艦店」，並且最新引進的Homers西班牙手工鞋，目前也僅在此櫃點獨賣。昨日品牌發表新品，邀請藝人蔡淑臻至現場走秀，蔡淑臻認為，棉花糖三重紗簡約舒適、透氣輕盈，優雅好搭配，雖為家居服，但不會太裸露，即便有客人突然來訪，或者臨時需要外出買個東西，也可身著此系列應對，輕易展現質感與風格。UCHINO慶祝2018新裝上市，5月28日前全系列85折。