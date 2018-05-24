Cath Kidston的愛麗絲 圓點童趣

2018-05-24

〔記者方惠宗／台北報導〕結合豐富想像與插畫風格，Disney與Cath Kidston攜手打造「愛麗絲夢遊仙境系列」，商品從托特包、側揹包、書袋等各式包款，以及圍裙、洋裝、女童洋裝、馬克杯、點心架到調味罐組等，設計皆自Cath Kidston的經典圓點出發，並且將愛麗絲世界中的童趣妙想化為真實。

這是Disney與Cath Kidston第6度的攜手合作，設計團隊將取材自「迪士尼」（The Walt Disney Company）於1951年製作、發行的「愛麗絲夢遊仙境」（Alice in Wonderland）動畫電影的創作靈感組成8個印花，創作出Disney×Cath Kidston「愛麗絲夢遊仙境系列」，主題包括來自電影台詞的「童言童語」、將Cath Kidston經典圓點化為童趣背景的「愛麗絲和好朋友」，以及把電影場景做為作品圖樣的「徜徉芳草」等，當矢車菊藍配上紅色，正好呼應Cath Kidston的經典色彩和愛麗絲連身裙，引人感受愛麗絲的冒險精神。

Disney×Cath Kidston愛麗絲夢遊仙境系列將在5月25日於Cath Kidston中山旗艦店首賣，5月26日起於全台Cath Kidston店櫃販售。

圖片提供：Cath Kidston