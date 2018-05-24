香奈兒全新淡香水 散發度假氛圍

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞以往提到香奈兒的香氛，幾乎很少讓人聯想到清新的香調，今年，香奈兒顛覆以往印象推出全新「LES EAUX香奈兒淡香水系列」，研發靈感汲取自嘉柏麗‧香奈兒女士最鍾愛的3座度假勝地，由香奈兒品牌專屬調香師奧利維耶‧波巨與香奈兒香水實驗室攜手打造。
調香師奧利維耶‧波巨認為透過氣味可以讓你一秒就連結到某個地方，聲音、畫面、回憶全都一擁而上，「LES EAUX香奈兒淡香水系列」三款全新香氛作品，分別為巴黎─杜維埃PARIS─DEAUVILLE、巴黎─比亞里茲PARIS─BIARRITZ，以及巴黎─威尼斯PARIS─VENISE，充滿質感的光滑瓶身取自於隨身酒瓶的概念，流暢俐落的設計，方便一手掌握。」
香奈兒女士在1912年於諾曼地海岸的杜維埃開設她的第一間精品店並推出首款系列，這個濱海小鎮向來是巴黎人週末放鬆度假的好去處，調香師奧利維耶‧波巨提到：「相較於度假勝地的現實模樣，我更喜歡都市人對週末鄉間小憩的美好想像，希望營造悠然漫步於草地蔓生之處的氣息。」「巴黎─杜維埃」香水散發淡淡苦香的綠色調，首先迎來的是朝氣蓬勃的柳橙皮、苦橙葉以及芳香四溢的羅勒葉，緊接著是玫瑰與茉莉香調，烘托花香主體；最後廣藿香引出醇厚穩重的木質香調。
1915年，香奈兒女士在比亞里茲開設第二間新店，這座位於巴斯克海岸的海濱小城自19世紀起就是上流社會的度假勝地，時至今日，當人們來到比亞里茲以及巴斯克海岸，依然會被大西洋的波瀾壯闊所震撼。「巴黎─比亞里茲」香水是此系列中最具海洋氣息的作品，企圖在肌膚上營造彷若沉浸在水中的感覺。
奧利維耶‧波巨用葡萄柚與柑橘為前調注入一股盎然活力，在海洋調的烘托下，引出淡雅鈴蘭；接著香根草融合白麝香的醇厚，襯托出令人心曠神怡的感受。
威尼斯這座歐洲與東方文化交織的城市賦予香奈兒女士無盡靈感，造就她獨一無二的風格。「巴黎─威尼斯」香水的靈感源自乘坐東方快車從巴黎前往威尼斯的漫長旅途，也源於威尼斯本身。這款「巴黎─威尼斯」巧妙結合東方調與猶如棉花般柔軟氣息，柑橘仍是香氛主軸，橙花味道格外地柔和，加上少許的紅莓、鳶尾花以及法國格拉斯天竺葵，散發馥郁花香調；最後，雪松與琥珀香調悠然加入，打造清新溫暖卻不過分張揚的氣息。