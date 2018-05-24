宏碁史上最輕15.6吋筆電Swift 5 不到1公斤

2018-05-24

〔記者吳佩樺／紐約報導〕大尺寸輕薄筆電當道！宏碁昨晚於美國紐約發表歷年來最輕的15.6吋筆電Swift 5，重量不到1公斤，僅970公克，配置Full HD IPS觸控螢幕，預計下半年在台上市，售價未定。

宏碁表示：「15.6吋早已成為台灣筆電市場的主流，以去年而言，15.6吋市佔高達49%，遠遠超過14吋的19%。」主打輕薄的Swift 5系列，過去主要為14吋，今年首度「長大」為15.6吋。

15.6吋Swift 5雖然尺寸變大，體積和重量卻沒變大，運用比上代更窄的極窄邊框設計，寬度僅5.87公厘，加上筆電外蓋延續採用超輕的鎂鋰合金材質，不只維持14吋機身大小，屏佔比高達87.6%，重量亦成功低於1公斤。

業者強調即使輕巧，並沒有犧牲周邊擴充埠，搭載1個USB 3.1 Type-C、2個 USB 3.1 Type-A、1個HDMI埠以及1個SD卡插槽。支援指紋辨識與杜比音效。

順應大尺寸潮流，宏碁同步打造業界首款可翻轉的15吋Chromebook Spin 15筆電，主打向上雙喇叭、13小時續航力、康寧玻璃觸控板以及內建Google Play Store，暫不確定是否會引進台灣。

此外，宏碁早於3月對外宣布推出全球第一台Chrome OS平板Chromebook Tab 10，主打9.7吋2,048×1,536螢幕和Google Expeditions AR應用，瞄準教育市場，此次在紐約記者會現場也特別展示實機。台灣販售時間未定。