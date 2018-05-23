卡地亞贊助頂級珠寶 女星鑽動瞞天過海

2018-05-23

〔記者王瀅娟／台北報導〕電影「瞞天過海：八面玲瓏」6月即將在台上映，卡地亞為其獨家合作珠寶品牌，除了提供珠寶給劇中女星佩戴，還仿造了劇中終極偷竊目標「Jeanne Toussaint」項鍊，並出借紐約旗艦店供拍攝，傾盡品牌資源協助。

「瞞天過海：八面玲瓏」講述由黛比‧歐遜（珊卓‧布拉克飾）為首的女竊盜集團，打算於紐約大都會博物館慈善晚宴上偷走焦點女星達菲‧克魯格（安‧海瑟薇飾）佩戴的Jeanne Toussaint項鍊。卡地亞除了出借劇中人物所佩戴的珠寶，更於大都會博物館內拍攝期間全程進駐，並出借紐約旗艦店給劇組拍攝。一般來說，基於安全理由，珠寶店內通常禁止拍攝，卡地亞不只出借，並為此閉店2天，足見對此片的支持。

劇中稱價值1億5千萬美元的Jeanne Toussaint項鍊原型為1931年Jacques Cartier為印度納瓦納加大君（Maharaja of Nawanagar）設計的項鍊，被譽為「世上最優美的彩鑽瀑布」，鑲嵌一顆重達136.25克拉的藍白色名鑽「荷蘭女皇（Queen of Holland）」。這條項鍊已不復存在，因此卡地亞以當年的草圖與照片重新打造，以天然方鋯石取代彩鑽與鑽石，鑲嵌於白色K金上，以應付拍攝期間頻繁的使用與碰撞；雖然非鑽石，但鑲嵌與拋光依然秉持卡地亞打造頂級珠寶的嚴謹工序，否則在近距離的拍攝下所有細微瑕疵將無所遁形。卡地亞亦細心地將項鍊依原版設計縮小15至20％打造，並加入可拆式的鑲框，以符合安‧海瑟薇的身形。

這條項鍊之所以命名為Jeanne Toussaint項鍊，是向卡地亞1930年代的創作總監Jeanne Toussaint致意，她不但帶領卡地亞從抽象的裝飾藝術風格走向具象風格，創造美洲豹、愛情鳥等流傳至今的珠寶，也是將印度風格刻入卡地亞DNA的重要功臣。電影中的Jeanne Toussaint項鍊將於6月電影上映時來台巡迴展示，卡地亞另外打造了真鑽版的Jeanne Toussaint項鍊，將於5月24日紐約首映期間於紐約旗艦店展示。