蝦皮購物+蝦皮24h 黏著度高訂單激增-台灣最大電商推出慶功價 紅色iPhone 8 Plus 64G半價開搶

2018-05-23

〔記者凃盈如／台北報導〕蝦皮購物昨日公布最新成效數據，不僅甫上線的「蝦皮24h」購物中心月化訂單超過30萬筆，相較試營運期間成長10倍，全站超取件數單月突破2,000萬件次，高於PChome商店街的1,100萬件次，每日活躍用戶超過240萬人，24小時配達率超過9成 。

根據App Annie公布，蝦皮購物在活躍用戶、停留時間等指標皆遠超競品。相較於App Store PChome商店街評分1.4分，蝦皮購物的評分高達4.6分，成功培養用戶黏著度。蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示：「蝦皮購物快速反應市場，以消費者需求為核心，讓用戶非短暫使用，而是真正產生黏著度，穩坐台灣最大電商。」

蝦皮目前已網羅舒潔、幫寶適、飛利浦、樂事、L’oreal、ASUS等品牌，將持續招攬更多國際品牌進駐。馮時欽認為，台灣消費者對於購物中心的需求超乎預期，他看好台灣市場的成長潛力，有信心短期內能再掀起電商一波風潮。他也指出，蝦皮購物將持續投資台灣市場，強力發展「蝦皮24h」購物中心，包含人才、軟硬體等。品牌商業營運總監楊晨欣則表示，「蝦皮24h」團隊預計年底前業績翻倍成長，並因應訂單快速成長，持續擴張倉儲規模，預估每月業績將持續以雙位數成長。

為感謝台灣消費者，蝦皮24h購物中心即日起至5月31日，推出指定國際名品，天天50%折抵無上限，紅色iPhone 8 Plus 64G等同5折14,450元；Dyson無線兩用吸塵器，現省13,950元。即日起至5月25日，更有花旗最高現折800元、國泰世華最高享800元刷卡金等6大銀行回饋。