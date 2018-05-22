PUMA Suede聯名MCM 慶上市50週年

2018-05-22

〔記者方惠宗／台北報導〕「兩德」融合！德國運動品牌PUMA與精品品牌MCM攜手設計PUMA Suede系列上市50週年紀念系列，以雙品牌Logo演繹出深具經典價值且煥然一新的聯名設計，鞋面加入優雅耐用的MCM Visetos印花圖騰帆布，PUMA經典的T7復古運動套裝也鋪上Visetos印花，展現大膽無懼的潮流風範。

PUMA×MCM運用現代且極富奢華感的手法重現PUMA Suede所象徵的潮流經典，為這項誕生於1968年的設計賦予全新意象，著重於材質與細節，打造出高奢限量系列鞋款與服裝。特別開發的鞋面材質為鞋履提供更大的透氣與舒適性，鞋舌精心嵌刻MCM著稱的註冊編號磨金銅牌，且每雙鞋款皆附上皮革以及棉織兩種不同材質鞋帶，以供隨心搭配。鞋款選色包括象徵MCM的經典干邑色、白色和紅藍色。

PUMA×MCM服裝系列以PUMA T7運動外套與運動褲為設計原型，精心保留標誌性的7公分邊飾，彰顯原創的獨特性，輪廓採休閒剪裁，並以摩登的尼龍面料配上MCM Visetos圖騰，格外搶眼。T7夾克的背部則繡有月桂葉圖樣的MCM標誌。此系列套裝共有兩種顏色可選：經典干邑色和紅藍色。

PUMA×MCM限量聯名系列全球將同步於5月24日在指定PUMA與MCM專賣店發售。