百貨星級粽 手刀搶購─新光三越推出天香神仙鴨三喫粽禮盒 遠百懷舊粽銷售人氣夯

〔記者凃盈如／台北報導〕端午節即將來臨！各大百貨推出端午禮品預購檔期，搶攻送禮商機。今年新光三越擴大端午節禮品特輯，除了與天香樓合作推出米其林星級粽禮「天香神仙鴨三喫粽禮盒」，更首度將粽子老店結集，網羅東南西北四大老字號名粽，推出「暢銷台灣味名粽禮盒」，一網打盡寶島名粽，如東部的花蓮涂媽媽特級肉粽、南部的台南楊哥楊嫂傳統特製肉粽、西部的嘉義福源栗子香菇蛋黃肉粽、北部的石門劉家經典北部大肉粽，共8顆粽子，附上竹編蒸籠與保冷袋，讓粽子禮盒顯得更體面澎湃，並可以千元有找的價格入手。
新光三越近來觀察到消費者採買送禮、自用的甜品比例增加，今年增加甜品禮盒比例，更引進獨家商品，如來自香港知名曲奇四重奏創辦人之一Tony Wang師傅自創品牌「Sweet Boutique甜藝家朱古力爆炸蛋捲禮盒」、日本平安時代醍醐天皇最愛的和菓子老店「鶴屋吉信本蕨涼菓禮盒」、2018年春節限量一推出就秒殺完售的「丸久小山園人氣抹茶卷心酥禮盒」等獨家商品，皆引領話題。本次「端午優質禮品」，消費者可於5月24日至6月8日於全台新光三越超市預購，其中有40%粽子、30%甜品、以及各15%的水果與酒禮，新光三越貴賓卡、聯名卡友可獨享部分品項95折優惠；此外，5月24日至6月4日，也可於新光三越beauty stage美麗台購買10款端午節精選禮盒。
遠百的端午禮品，同樣推出有米其林光環的「台北喜來登大飯店廣式鮑魚粽禮盒」、「台北文華東方酒店雅閣X.O.醬」等品項，也可購得在地粽、健康當道的養生粽等。其中，遠東百貨「竹南懷舊經典傳香粽」， 全台目前販售逾300組，是熱銷的地方名粽。此外，億長御坊湖州粽招牌組合、蔬心坊養生黑糯米粽組 、竹南懷舊御品鱒鮭粽、蔬心坊花生素粽等，亦為人氣商品。