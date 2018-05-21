德日高級品牌個性Crossover-2

2018-05-21

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【酷炫奔放的德系跑格Crossover】

BMW X2 sDrive20i M Sport X

隨著個性化Crossover在全球車壇掀起的流行風潮，BMW以其前驅為主的UKL模組化底盤平台打造出這款原廠代號F39的X2小型跨界休旅，以更低扁動感的外型和自家X1小型SUV做出區隔，切入這個新興的市場級距。

放眼車頭，BMW招牌的雙腎水箱護罩這次在X2上採倒梯形設計，搭配兩旁犀利的類6角形LED頭燈，讓前臉看起來有種虎視眈眈的氣勢。寬扁富層次的車尾，在尾門上緣的後擾流翼、3D造型LED尾燈和口徑90mm的雙邊單出圓形尾管陪襯下，同樣充滿視覺張力。

引擎蓋下搭載B48系列直4 TwinPower Turbo引擎，排氣量為1,998cc，可輸出192匹最大馬力與28.6公斤米峰值扭力，結合傳輸表現出色的Steptronic運動化7速雙離合器自手排變速系統，由靜止加速至時速百公里只需7.7秒，極速可直上225公里／時，能源局公布的平均油耗每公升可跑14.8公里，這輛前輪驅動的X2 sDrive20i M Sport X，配有M款跑車化懸載，操駕起來相當靈活矯健，進出大小彎道如刀切豆腐般精準俐落，駕駛樂趣讓人愛不釋手。其駕馭表現趨近車高較低的主流掀背車，展現迥異於其他小型跨界休旅的緊繃感受與馳騁快意。

X2儀表控台格局其實跟現行X1大同小異，維持BMW一貫偏向駕駛人的設計基調，M Sport X內裝包覆以車有黃色對比縫線的Alcantara類麂皮／Micro Hexagon高級織布，搭配含銀色飾條的碳黑鋁質格紋飾板，用料質感非常細緻考究。BMW總代理汎德公司現階段導入X2 sDrive20i的M Sport和M Sport X兩車型，售價分別為205萬和215萬；未來可望追加sDrvie18i車型，提供消費者較親民的入門選擇。