德日高級品牌個性Crossover-1

2018-05-21

記者方維鐸／報導 攝影／記者潘少棠

【日系高級品牌小型Crossover更超值】

Infiniti QX30 2.0t旗艦款

有鑑於高級品牌旗下的小型Crossover休旅車在全球市場都有不錯的斬獲，和Mercedes-Benz共享產品資源的Infiniti，也推出以MFA底盤平台為基礎的QX30，來分食這塊充滿潛力的小型跨界休旅市場大餅。

這裡試駕的QX30 2.0t旗艦款，引擎蓋下搭載源自Mercedes-Benz的2.0升直4缸內直噴Turbo引擎，最大馬力輸出有208匹，扭力峰值達到35.7公斤米，變速系統同樣採用7G-DCT雙離合器7速自手排，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑12.8公里，符合該排氣級距能源效率的2級標準，整體動力效能頗為出色。

QX30標配兼顧行路舒適與駕馭感受的最適化懸載，結合最高可將50%扭力分配至後輪的AWD智慧型4輪驅動系統，教人操控起來信心十足。原廠性能數據顯示，其0～100公里／時加速需7.3秒，極速可直上230公里／時，凌駕於下文的BMW X2 sDrive20i，以及Mercedes-Benz GLA 200之上。

內裝控台基調延續自家的Q30掀背車，本文試駕的旗艦款配置類麂皮黑色車頂篷，儀表控台上層、方向盤、車門飾板及全車座椅均包覆以車有對比色縫線的Nappa真皮，中控台、排檔座和門內飾採用星曜黑烤漆飾板，並點綴以霧銀飾框，讓黑色系內裝更顯冷冽時尚。

Infiniti Taiwan將QX30旗艦款開出183萬的車價，相較於FF前驅設定且性能較弱的德國雙B小型跨界休旅對手具有更高的C／P值，對信賴日系車品質與服務的消費者非常有說服力。