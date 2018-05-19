寶璣經典之旅 塑型紳士時尚風範

2018-05-19

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士高級鐘錶品牌寶璣（Breguet）於世界各大城市巡迴舉行的「Classic Tour」經典之旅全球紳仕盛事昨（18）在台北萬豪酒店「INGE’S Bar」揭幕，成為繼倫敦、首爾、日內瓦、布魯塞爾與米蘭後的全球第6站。這場前所未見的派對除展示寶璣經典系列複雜錶款，更精心挑選台灣在地八大仕紳風格專家共襄盛舉，包括西服訂製店「高梧集」、理容服務複合餐廳「Uncle廚棧」、紳士精品特選店「Oak Room」、巴拿馬手工草帽「La Casa Del Artesano」、眼鏡精品店「JEpoque」與巴黎頂級香氛「Diptyque」等，外加頂級威士忌「噶瑪蘭KAVALAN」與「太平洋雪茄」，邀請賓客玩味寶璣腕錶與各式風格品味。

寶璣「Classic Tour」派對現場除邀賓客近距離鑑賞寶璣腕錶的精湛工藝、專業製錶師一對一解說服務，一轉身，各大時尚風格專家在現場提供體驗、諮詢與訂製，彷彿來到男士生活品味的夢幻天堂。品牌表示，此舉在於傳達仕紳佩戴寶璣腕錶與穿著品味上的時尚風采，體驗個人專屬的優雅時刻。

寶璣於會場展出專為寶璣全球精品專賣店尊貴顧客所設計、數量極為珍稀的Les Exclusifs de Breguet 7637 Minute Repeater三問錶款，以及集頂級製錶工藝大成的Classique Grandes Complications 3358經典複雜仕女腕錶。經典複雜系列Classique Tourbillon Quantième Perpétuel 3795萬年曆鏤空陀飛輪腕錶更結合製錶與金雕工藝，運用鏤空手法呈現腕錶複雜機械之美，亦是矚目焦點。

寶璣Classic Tour經典之旅巡迴錶展即日起於台北101購物中心寶璣精品專賣店展至6月19日。

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圖片提供：Breguet