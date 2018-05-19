一蘭首間百貨店 饕客打卡多一處

〔記者凃盈如／台北報導〕去年一蘭拉麵在台北市信義區開設的「台北本店」，如今仍需排隊1小時才能嚐到一碗拉麵，為了疏解人潮，距離本店約300公尺的「台灣台北本店別館」，將在6月1日於新光三越台北信義新天地A11館B1開幕，整體空間為110坪、共52個座位，為百貨首次開設24小時營業的餐廳，採與日本店同步的「味集中座位」，讓消費者專心品嚐一碗拉麵。一蘭表示，為了確保湯頭品質穩定，海外除了香港與紐約設置中央廚房，台灣與其他市場的湯頭都是在日本中央工廠製作，每日空運到店。特別的是，台北本店別館的裝潢，採獨有的昭和30年代懷舊復古風格，新店裝將帶出打卡風潮。
來自名古屋、在日本擁有120年歷史的日本人氣丼飯專賣店「雞三和」，主推職人精心烹調的親子丼與各式雞肉料理，廣受旅客喜愛，海外首店落腳微風台北車站，於今日正式開幕，除了招牌親子丼，「雞肉三吃丼」亦為店內招牌。為因應車站人流，雞三和另提供4款便當供消費者挑選，且台灣2號店則將於6月29日進駐微風信義4樓。
至於美國第一龍蝦堡餐車Cousins Maine Lobster，今、明於台北SOGO百貨忠孝館快閃，該品牌曾經受邀為地獄廚神 Gordon Ramsay 製作龍蝦堡，其所使用的龍蝦肉、麵包皆由美國緬因州空運來台，每份龍蝦堡用料澎湃，擁有滿滿90公克的龍蝦肉，每份製作方法及配方皆依照美國總店獨家食譜製作，展現來自緬因州的道地美味。
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