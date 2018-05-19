迪奧的羅馬假期 吳姍儒神遊─品牌打造許願池騎來Vespa 香氛.彩妝.保養 艷夏增添色彩

2018-05-19

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞迎接盛夏來臨，迪奧以「DOLCE VITA我的羅馬假期」為主題，即日起至5/20在台北信義區香堤廣場打造許願池、Vespa兜風場景，重現《羅馬假期》 電影中的經典橋段，「Sandy」吳姍儒昨特別以一襲南法度假風造型現身揭開活動序幕。

旅遊經驗豐富的吳姍儒分享炎炎夏日出遊，水潤不脫妝是關鍵，最重要就是氣色要好，底妝愈薄透愈漂亮，此外就是用色彩持久的唇彩點綴氣色，有嚴重貧血的她表示：「只要眉毛和唇膏畫上去，我整個人就活過來了，最近最愛的唇妝是搽上任何顏色的唇膏後再配一點橘色。」如何在假期中遇到浪漫邂逅？吳姍儒笑稱：「香氛是一定要的！搽在頸間、鎖骨，舉手投足間不經意地散發誘人氣息。」

對保養頗有心得的吳姍儒提到這輩子都嘗試教老爸吳宗憲保養，「不過，到目前為止，他連面膜都不肯敷，所以只好盡女兒的義務，定期幫他安排健康檢查，叮嚀多喝水、睡眠充足。」

迪奧「DOLCE VITA我的羅馬假期」活動鎖定夏日度假主打香氛、彩妝、保養三大系列，包括甜美又獨具個性的Miss Dior香氛系列，甫推出的「沁涼艷夏」夏季彩妝，以及為肌膚持續補水的迪奧花植水漾保濕系列。其中，迪奧去年創下4萬支銷量的「癮誘超模染唇露」6月將上市#251蜜桃之吻、#661石榴唇印兩款常賣新色，讓色選更加豐富。

此活動首先於台北信義區展開，後續也將於全台巡迴，現場不僅讓消費者能感受到濃厚的度假氛圍，同時提供許多獨家限定活動，消費滿額還有機會得到哈根達斯冰淇淋迷你杯、特製攪拌棒、迪奧豐漾俏唇蜜迷你瓶等贈品。

  • 迪奧癮誘超模染唇露6月將上市#251蜜桃之吻、#661石榴唇印兩款常賣新色。 （記者邱巧貞攝）

    迪奧癮誘超模染唇露6月將上市#251蜜桃之吻、#661石榴唇印兩款常賣新色。 （記者邱巧貞攝）

  • 現場展示各款Miss Dior香水。 （記者邱巧貞攝）

    現場展示各款Miss Dior香水。 （記者邱巧貞攝）

  • 現場可體驗香氛、彩妝、保養三大系列。（記者邱巧貞攝）

    現場可體驗香氛、彩妝、保養三大系列。（記者邱巧貞攝）

  • 迪奧「我的羅馬假期」讓人彷彿置身充滿度假氛圍的義大利羅馬。（記者邱巧貞攝）

    迪奧「我的羅馬假期」讓人彷彿置身充滿度假氛圍的義大利羅馬。（記者邱巧貞攝）

  • 吳姍儒一身度假風造型出席迪奧活動。 （記者王文麟攝）

    吳姍儒一身度假風造型出席迪奧活動。 （記者王文麟攝）

  • 憑消費任兩件之迪奧商品消費憑證，並出示迪奧官方LINE帳號，即可獲得哈根達斯冰淇淋迷你杯及迪奧羅馬假期攪拌棒。 （記者邱巧貞攝）

    憑消費任兩件之迪奧商品消費憑證，並出示迪奧官方LINE帳號，即可獲得哈根達斯冰淇淋迷你杯及迪奧羅馬假期攪拌棒。 （記者邱巧貞攝）

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