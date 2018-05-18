《時尚之變點潮成金》4

2018-05-18

記者王瀅娟／台北報導

法國精品遇上紐約潮牌

Longchamp找上紐約潮牌Hood by Air創始人Shayne Oliver推出聯名系列。

Shayne是土生土長的美國人，設計採用90年代的典型產品，如Oversize的T恤、大膽的Logo和圖形，以超優材質和前衛輪廓呈現。因為精準地抓到現代年輕人混搭的精神，顛覆傳統對權力、種族和性別的概念，看起來既感性又強悍，既陰柔也陽剛，因而深受年輕人喜愛。

在與Longchamp合作的聯名系列中，Shayne大膽地解構了Longchamp經典的Le Pliage摺疊包，提把可能超長或位移，上蓋可以是高跟鞋的鞋舌。雙生包同時裝載私人物品與商務用品，HIATUS那一面代表度假玩樂，REALNESS那一面代表上工；把骨折吊帶融入包款設計的骨折包更是一絕，將日常生活物品轉化出意想不到的使用方式。甚至，Le Pliage也不一定是包包，可以是飛行員外套的袖子，背後裝飾提把的T恤似乎可以把人提起來，天馬行空的想法完全展現出他打破常規的設計風格，也為經典老包換上全新的活力新貌。

〈認識 Shayne Oliver〉

饒舌天王天后的最愛

Shayne Oliver出生於明尼蘇達州，成長於紐約布魯克林區，父母來自千里達島，從小身邊就環繞著能幹的女強人。他會研究阿姨的Vogue雜誌，也四處跑趴，了解大眾文化如TLC，觀察滑板文化等，培養出他對時尚與大眾文化的嗅覺，但是對Raf Simons和Nicolas Ghesquiere的崇拜讓他決心成為設計師。

2006年自創品牌Hood by Air，最初只是印T恤的地方小店，一度喊停，2012年重新出發，定位為「很舒服、很潮、很都會、很平面設計」的生活風格品牌，也開始更注重品質，採用義大利面料與皮革，在義大利製作。

Shayne的設計最新引人的地方是巧妙平衡了酷元素與街頭青年的認同，忠實顧客包括一票饒舌天王天后，諸如肯伊威斯特、蕾哈娜、A$AP Rocky與Drake。旋即吸引Barney’s New York、Selfridges和Opening Ceremony引進。他曾入圍2014年LVMH新銳設計師獎決賽並獲得特別獎、2015年受邀至Pitti Uomo發表秋冬系列、也是2015年CFDA Swarovski新銳男裝設計師獎得主，才華獲得業界肯定。

Shayne去年中止自創品牌，專心創作與Helmut Lang合作的特別系列，今年3月於巴黎發表和Diesel合作的聯名系列，與Longchamp合作的新系列也於最近上市。他總是從合作品牌中抽取經典元素，再以他一貫不拘泥守舊的剪裁，剪開經典，重新創造出他自創的輪廓。

圖片提供／Longchamp